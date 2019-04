Institut Václava Klause se pustil do Čaputové: Slovensko má smůlu

Komentář k výsledkům slovenských prezidentských voleb zveřejnil i Institut Václava Klause, konkrétně Jiří Weigl. „Slovensko má smůlu. Už podruhé země, která se stále potýká s absencí delší tradice vlastní státnosti, vystavila bianco šek zcela neznámé osobě, aby jí stála v čele. A je neuvěřitelné, že naše mainstreamová média mohou tento výkřik bezradnosti oslavovat, vynášet do nebe a dávat za příklad,“ píše někdejší vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause.

Zuzana Čaputová má podle Weigla jedinou známou přednost a výhodu, kromě toho, že je žena – dosud nic nevykonala, nikdo jí nezná, a tak o ní nelze nic říci. „Ani v dobrém, ani ve špatném,“ tvrdí. „Účast v údajném sporu o skládku v Pezinku je marginální komunální příběh, který nepřesáhl hranice jejího bydliště. Pak prý ještě sbírala podpisy pro zrušení Mečiarovy dávné amnestie. Vskutku skromňoučká kvalifikace pro nejvyšší politiku, a to hned pro její absolutní vrchol,“ varuje spolupracovník Václava Klause.

Weigl je přesvědčený, že vše ostatní, co Čaputová říkala a dělala po vstupu do předvolební kampaně, je čistý marketing. „Její slova, sliby a priority nelze ničím verifikovat, její dosavadní životní dráha a skutky nemohou být žádným vodítkem. Její zvolení je smutným vysvědčením zoufalosti slovenské politiky a stavu tamější demokracie – vyhrává anonym. Rozhoduje pohlaví, vlasy, šaty, prázdná slova a fráze – „slušnost, spojit národ a boj proti zlu“. Tak málo stačí pro dosažení vrcholu. Přitom zdravý rozum člověku říká, že funkcí hlavy státu by kariéra politika měla končit, nikoliv začínat, že do funkce prvního občana by měl být kandidát kvalifikován svým dosavadním životem a zásluhami o stát a národ, nikoliv být jako „no-name“ vytažen z klobouku,“ píše na stránkách institutu.

„Nejhorší je, že ani pořádně neznáme pozadí celého projektu Čaputová. Kdo za ním stojí, kdo ho platí, co za to chce? Proč dostala přednost před osvědčeným matadorem evropské unijní politiky Marošem Ševčovičem, když oba říkali v zásadě totéž? Český ministr Petříček a různá naše média jásají, že vítězství paní Čaputové potvrdilo evropské směřování Slovenska. Znamená to snad, že místopředseda Evropské komise Šefčovič (!!) není dostatečně proevropský?“ podivuje se Weigl.

Otázkou prý je, jak si vysvětlit náhlou náklonnost hlavních médií, která Zuzanu Čaputovou na poslední chvíli přeměnila z outsiderky ve favoritku. „Nevíme. Pouze vidíme, že marketingové projekty stále válcují standardní politiku. Známe však již řadu příkladů, které potvrzují, že pro úspěšnou politiku či její změnu pouhý marketing nestačí. Slováci se o tom mohli přesvědčit v už případě dosavadního prezidenta,“ dodává ostře Weigl.

Proti Čaputové, která ve druhém kole získala 58,4 procenta hlasů, se ještě před volbami postavil i prezident Miloš Zeman. Ten otevřeně podpořil jejího protikandidáta Maroše Šefčoviče.

Nově zvolená slovenská prezidentka v roce 2016 získala jako právnička občanské iniciativy Skládka nepatří do města Goldmanovu environmentální cenu za boj o uzavření skládky odpadu v Pezinku. Problematice se aktivně věnovala 14 let. Při této příležitosti se dostala do sporu s kontroverzním podnikatelem Mariánem Kočnerem, ten zastupoval firmu, která chtěla novou skládku v Pezinku založit. Kočner byl nedávno obviněn z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka.