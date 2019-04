Klaus mladší a Foldyna se naváží do Čaputové: Nevíte někdo, proč Rusko neovlivňovalo slovenské volby?

„Nevíte někdo, proč Rusko neovlivňovalo slovenské volby?“ rýpnul si kvůli výsledkům prezidentských voleb na Slovensku Václav Klaus mladší, kterého nedávno ODS vyloučila ze svých řad.

Jeho slova zaujala i další „černou ovci, poslance ČSSD Jaroslava Foldynu. „Aby jsme v Čechách viděli jak dopadnem, když to sorosovci vyhrají,“ napsal doslova pod Klausův příspěvek.

Svůj komentář zveřejnila také poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková, „Prezident je vrcholným politickým představitelem své země. Nepolitická politika není jen protiklad, nýbrž nesmysl,“ vzkázala na Slovensko.

Slováci podle ní měli těžkou volbu. „Rozhodli se však svobodně a demokraticky pro krok do neznáma. Přeji vám tedy, bratříčci, pro dalších pět let mnoho štěstí. Ať nová, nám prakticky zcela neznámá, hlava vaší krásné země naplní vaše očekávání. Pro nás Čechy a Moraváky jsou pak volby pod Tatrami opět velkým ponaučením. O důvod víc, proč nedělat černé skládky...“ dodala Zahradníková Majerová.

Proti Čaputové, která ve druhém kole získala 58,4 procenta hlasů, se ještě před volbami vymezil také prezident Miloš Zeman, který naopak podpořil jejího protikandidáta Maroše Šefčoviče. Jen pár dní před druhým kolem jej dokonce přijal na Pražském hradě.

Nově zvolená slovenská prezidentka v roce 2016 získala jako právnička občanské iniciativy Skládka nepatří do města Goldmanovu environmentální cenu za boj o uzavření skládky odpadu v Pezinku. Problematice se aktivně věnovala 14 let. Při této příležitosti se dostala do sporu s kontroverzním podnikatelem Mariánem Kočnerem, ten zastupoval firmu, která chtěla novou skládku v Pezinku založit. Kočner byl nedávno obviněn z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka.