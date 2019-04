Nekecám, makám, Kalousek se opět pustil do hejtmanky Jermanové

Hejtmanka za hnutí ANO zareagovala dopisem na kauzu ohledně podezřelých smluv zadávaných ve Středočeském kraji za 5 mil. korun. Týkaly se mimo jiné monitoringu hudebních festivalů, za které kraj utratil desetitisíce. Hejtmanka postupy kraje zatím neobjasnila, což by měla udělat i podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. „Určitě by to měla vysvětlit. Určitě jí napíšu, musí to vysvětlit,“ uvedl pro Seznamzprávy.cz Andrej Babiš.

Včera přišla hejtmanka s otevřeným dopisem v němž představila kromě současné kauzy ještě zneužívání jejího služebního automobilu manželem. Zmínila také své těhotenství. Nechybělo prohlašování o štvavé kampani, což nerozpoutal nikdo jiný než Miroslav Kalousek (TOP 09), který podle dopisu na jednu stranu je zcela zkrachovalým politikem a zároveň hybatelem veškerého dění. "Paní hejtmanka Jermanová si jede v prohlášení ke všem svým průšvihům, co ignoruje a neřeší, slušnej freestajl. Sice na nic neodpovídá a její prohlášení nedává smysl, ale za všechno může @kalousekm , jeho patolízalové a @VojtechBlazek," shrnul publicista Lukáš Prchal na sociálních sítích vyznění dopisu.

Paní hejtmanka Jermanová si jede v prohlášení ke všem svým průšvihům, co ignoruje a neřeší, slušnej freestajl. Sice na nic neodpovídá a její prohlášení nedává smysl, ale za všechno může @kalousekm , jeho patolízalové a @VojtechBlazek pic.twitter.com/8wQe56qpS9 — Lukáš Prchal (@lukas_prchal) April 2, 2019

Na jeho tweet zareagoval inkriminovaný opoziční politik a předseda poslaneckého klubu strany TOP 09 Miroslav Kalousek. "Nekecám, makám," zparodoval volební heslo vládního hnutí Kalousek.

Nekecám, makám. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 2, 2019

Na dopis zareagoval i autor reportáže, která podezřelé platby uvádí. "...spolu s reportérem Seznamu Vojtěchem Blažkem organizuje tuto šikanu... O podezřelých smlouvách za 5 milionu ročně ani slovo.," napsal na svém tweetrovém účtu novinář Vojtěch Blažek.

Nicméně Miroslav Kalousek se včerejším dopisem nijak nenechal odradit. Jeho zájem nechat prošetřit situaci trvá, jak uvedl na svém Facebooku. "Arogantní papaláštví na účet daňových poplatníků v sedmi bodech. Podle mého názoru jde o porušování povinností při správě cizího majetku, §220 tr.z. Ale to bude muset posoudit státní zástupce. V každém případě by to však měli posoudit voliči."

Z dopisu hejtmanky se k případu veřejnost příliš nedozvěděla. Uvidíme, jestli bude obdobná rétorika stačit při vyšetřování. Pokud bude skutečně zahájeno, jak zmiňuje opoziční poslanec Kalousek.