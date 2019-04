Prosím, nežerte mu tyhle kydy. Topolánkovi a dalším vadí Babišovy řeči o předsednictví EU

Předsednictví ČR Evropské unii v roce 2009 s sebou neslo v symbolické rovině mimořádnou prestiž. Jednak probíhalo v době dvacetiletého výročí od pádu železné opony, a také ČR byla druhým státem po Slovinsku z nově přijatých zemí, které mohly Unii předsedat.

Úkolu se tehdy ujala vláda Mirka Topolánka, což v sobě skrývalo určité nebezpečí. Premiér pro svůj kabinet těžko hledal důvěru, kvůli volebnímu patu. Přesně polovinu hlasů obdržela levice (ČSSD a KSČM) a druhou polovinu středové a pravicové strany, které se dohodly na vládní koalici (ODS, KDU-ČSL, SZ). Během hlasování o důvěře však vláda získala většinu díky dvěma hlasům přeběhlých poslanců ČSSD Víta Pohanky a Miloslava Melčáka. Pozice vlády v parlamentu tak byla vratká.

Plně se problém projevil právě během probíhajícího předsednictví v EU. Opozice vedená Jiřím Paroubkem (ČSSD) vyvolala úspěšné hlasování o nedůvěře vlády, což poprvé v historii ČR vedlo k pádu kabinetu. U partnerů v EU domácí politická krize vyvolala značnou nedůvěru a pochybnosti jestli je ČR schopna předsednictví vykonávat.

Na druhou stranu si předsedající Česko a premiér Topolánek připsal v úřadě mimořádný úspěch. Podařilo se mu diplomatickou cestou vyřešit tzv. plynovou krizi, kdy Rusko chtělo přestat dodávat plyn do Evropy přes Ukrajinu.

Aktuálně premiér Babiš první české předsednictví v EU připomněl s tím, že to další by mělo být levnější. "Prosím, nežerte mu tyhle kydy. Rozdíl mezi plnohodnotným předsednictvím ve 2009 a předsednictvím po Lisabonské smlouvě ve 2021 je jako mezi aktem a pietním aktem. To kdyby přirozeně nebylo levnější, tak je to na žalobu pro porušení péče řádného hospodáře," napsal na Tweeteru expremiér.

S vysvětlením, proč Babiš v posledních dnech opakovaně komentuje další české předsednictví, přišel europoslanec Petr Ježek. "Nedivil bych se, kdyby jako všechno ostatní i výroky o drahém předsednictví atd. byly výsledkem práce mediálního týmu: nebudeme Unii hostit. A zároveň AB asi ví, že u předsednictví už nebude. Evropskou sekci na Úřadu vlády a další už zdecimoval. Prosazování zájmů ČR v praxi," vyjádřil Ježek podezření, že jde o další záměr politického marketingu vládní strany.

Složení příští české vlády je dnes nepředpovídatelné, ovšem Andrej Babiš se nechal slyšet, že o další období na pozici premiéra usilovat nebude, tudíž by se ho předsednictví Česka v roce 2022 týkat nemělo.