Polovina senátorů žádá hlavu Novákové. Napsali Babišovi, zde je jeho odpověď

Babiš dnes České televizi řekl, že personální změny ve vládě nejsou aktuální. Uvedl rovněž, že pokud by se pro nějakou změnu rozhodl, napřed by to prodiskutoval s příslušným ministrem, poté projednal s prezidentem Milošem Zemanem a teprve pak zveřejnil. Na pondělní schůzce se Zemanem prý o personální politice nemluvili. "Bylo to hlavně o zahraniční politice," řekl. Dodal, že diskutovali o aktuální návštěvě prezidenta v Rakousku a o jeho nadcházející cestě do Číny.

"Nevhodným krokem poškodila důležité kulturní a ekonomické vztahy s Tchaj-wanem, a to i přesto, že je zodpovědná za budování ekonomických vztahů. Nedbala na významnou obchodní bilanci, pracovní příležitosti, které tchajwanské firmy Čechům zprostředkovávají, a kulturní spolupráci, kterou s Tchaj-wanem Česká republika má. Nemluvě o nezvládnutí základního diplomatického jednání," uvedli senátoři na adresu Novákové.

Polovina senátorů podepsala otevřený dopis premiérovi, ve kterém ho žádají, aby odvolal ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou. Vadí jim, že na žádost čínského velvyslance vykázali představitelé ministerstva tchajwanského zástupce z akce na MPO. https://t.co/o0BJGOwJP6 pic.twitter.com/ZJpUcNfHpI — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) 3. dubna 2019

Kromě zástupců hnutí ANO se k žádosti přidali senátoři napříč kluby včetně místopředsedů horní komory Miluše Horské (KDU-ČSL), Jiřího Oberfaltzera (ODS), Jiřího Růžičky a Jana Horníka z klubu Starostové a nezávislí a zástupců ČSSD.

Nováková vysvětlovala incident z minulého týdne během jednání vlády v pondělí. "Vysvětlila, že to bylo selhání jejích podřízených a že z toho vyvodí personální důsledky," řekl po jednání Babiš. Čínský velvyslanec se podle něj choval velmi nestandardně.

Připomněl v té souvislosti i událost z přelomu roku, kdy čínský velvyslanec Čang Ťien-min podle Babiše lhal o obsahu jejich společné schůzky na téma varování před čínskými technologiemi. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) před jednáním kabinetu uvedl, že šlo o chybu protokolu, ministerstvo by proto příště mělo formát jednání konzultovat s diplomacií.

O odvolání Novákové v pondělí spekulovala média i v souvislosti s krátkou návštěvou Babiše na Hradě, kterou odmítli komentovat jak prezident Miloš Zeman, tak premiér.