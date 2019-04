Stavební zákon půjde do vlády o dva týdny později, oznámila ministryně Dostálová

Hlavním cílem nového zákona je urychlení a zjednodušení stavebního řízení. Podle kritiků ale zákon nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, či otevírá prostor pro korupci. Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR se pozastavuje také nad tím, že zákon de facto připravují subjekty, které jím mají být regulovány. Věcný záměr nového stavebního zákona připravila totiž Hospodářská komora ČR, která sdružuje mimo jiné velké stavební a developerské korporace.

"Nový stavební zákon přinese zásadní změnu. Proto jsme se rozhodli, že oslovíme i nepovinná připomínková místa, aby byl věcný záměr opravdu řádně projednán. Připomínky chceme vypořádat do 15. dubna, poté věcný záměr pošleme do Legislativní rady vlády," řekla Dostálová. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) již dříve uvedlo, že obdrželo od ostatních úřadů 1641 připomínek. Mezi nepovinná připomínková místa patří například profesní sdružení, zájmové skupiny podnikatelů nebo spotřebitelů, vědecké a odborné instituce.

Dostálová počítá s tím, že Legislativní rada vlády by mohla věcný záměr schválit do konce května. "Poté budeme připravovat paragrafové znění, na některých bodech pracujeme již dnes. Předpokládáme, že na začátku příštího roku by zákon měl jít do Sněmovny," doplnila.

Obě parlamentní komory by měly na schválení rok. Zákon by měl podle Dostálové platit od února nebo března 2021. "Ale počítáme s tím, že tam budou přechodná ustanovení. To je podobné jako u občanského zákoníku. Je to obrovské penzum změn a bude trvat zhruba rok, než si ty věci sednou. U občanského zákoníku to byly dva roky," řekla ministryně.

Podle MMR by měl nový stavební zákon zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní (ve složitějších případech do 60 dní), bude platit takzvaná fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

Návrh zákona většinou vítají zástupci stavebních firem a developerů. Současný stav, kdy se na povolení většího projektu čeká někdy i přes deset let, považují za neudržitelný. Podle nich je to jednou z hlavních příčin současného výrazného růstu cen bytů. Podle údajů Světové banky je Česko v rychlosti povolování staveb na 156. místě na světě.

Od začátku února, kdy MMR věcný záměr představilo, se objevila řada připomínek. Podle zástupců České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) je zákon uspěchaný a nahrává developerům. Podle Českého svazu ochránců přírody návrh popírá veřejné zájmy, jako je ochrana přírody či památková péče, i práva sousedních vlastníků. Českomoravská konfederace odborových svazů je zase proti automatickému povolení stavby v případě, že stavební úřad nevydá povolení v závazné lhůtě. To podle odborů otevírá prostor pro korupci.

MMR většinu připomínek odmítá. Díky elektronizaci a digitalizaci bude podle ministerstva povolování stavby transparentní a úředníci tak budou pod kontrolou státu, žadatelů a veřejnosti.