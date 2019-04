V Rakousku se diví: Proč náš prezident pozval do Hofburgu pravicového radikála Zemana?

Článek si všímal celé Zemanovy politické kariéry i jeho nedávných výroků, v nichž popisoval islám jako náboženství nenávisti. Pozornost upoutala i Zemanova dlouhodobá propagace kanálu Dunaj-Odra-Labe. Největší pozornost však vyvolaly Zemanovy kritické výroky. Český prezident totiž negativně hodnotil politické působení, podle Die Standard velmi úspěšné vedení města, v roli primátora Michaela Häupla. Již bývalý primátor Vídně byl přítomen Zemanovu kritickému projevu.

Problém se objevil ohledně české Komenského školy ve Vídní. Na její provoz Vídeň nedala podle Zemana ani šilink. Podle informací rakouského tisku však vídeňská radnice provoz školy dotovala, což potvrdila v prohlášení i samotná škola. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že Zeman ve svém projevu vycházel z informací od české velvyslankyně. "Abych velmi rychle zchladil vzrušená a radostí zrůžovělá česká média. Informaci o financování české školy ve Vídni poskytla panu prezidentovi česká velvyslankyně," napsal Ovčáček.

Abych velmi rychle zchladil vzrušená a radostí zrůžovělá česká média. Informaci o financování české školy ve Vídni poskytla panu prezidentovi česká velvyslankyně. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 3, 2019

Häuplovi následně Zeman vysvětlil, proč je v politice o 6 let déle než on. Protože nemá potřebu někomu lichotit. Die Standard následně uvedl, že Zeman byl československým a následně českým poslancem od roku 1990 a v letech 1998 až 2002 dokonce předsedou vlády. Do roku 2013, než byl zvolen prezidentem v první přímé volbě v ČR, nezastával žádnou politickou funkci a byl v penzi. Není tak zcela jasné, jakým způsobem byl Zeman o šest let déle v politice.

"Rád bych se všem Rakušanům omluvil za "našeho" prezidenta Zemana. Je smutné, že jste museli pozorovat a vyslechnout tuto kreaturu. SORRY Rakousko. David z Prahy," objevilo se v diskuzi pod článkem rakouského serveru.

Jeden z rakouských diskutéru kritiku exprimátora příliš neocenil, i když si sám přisadil. "Pane Zemane, řeknu vám tajemství, Häupl se zúčastnil jen kvůli tomu, že na akci se podával Spritzwein (vinný střik - poz. red.) zdarma. Až bude Praha zvolena desetkrát za sebou nejzajímavějším městem na světě, budeme se mít o čem bavit."

Jinému unikal důvod Zemanovy návštěvy. "Proč vdB (rakouský prezident Alexander van der Bellen - poz. red.) zve zahraniční pravicové radikály do Hofburgu?"

Článek ocenil i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který vyzdvihl kvalitu rakouských médií oproti tuzemským, které informace převzaly. "Když ve Vídni vidím, jak věcně a seriózně informuje o návštěvě pana prezidenta většina rakouských médií, člověk se při pohledu za hranice na odpornou českou mediální žumpu opravdu strašně stydí!" napsal na tweeterovém účtu prezidentův mluvčí.

Když ve Vídni vidím, jak věcně a seriózně informuje o návštěvě pana prezidenta většina rakouských médií, člověk se při pohledu za hranice na odpornou českou mediální žumpu opravdu strašně stydí! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 3, 2019

Zemanova cesta v Rakousku, kterou uzavírá návštěvy v sousedních zemích po svém druhém zvolení, pokračuje. Čekají ho především bilaterální jednání s rakouskými ústavními činiteli.