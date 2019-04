Revoluce na silnicích? ODS chce povolit až 0,5 promile alkoholu u řidičů

Na začátku března Sněmovna schválila novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která vůdcům plavidel dovoluje hladinu půl promile alkoholu v krvi a u ostatních členů posádek hladinu alkoholu neřeší.

"Myslíme, že takové opatření by mělo platit i pro řidiče. Patříme k několika málo zemím v Evropě, kde tolerance na alkohol je nulová. Ve většině zemí včetně sousedních Německa a Rakouska taková tolerance funguje dlouhodobě," řekl Fiala. Zmíněné sousední státy mají povolenou hladinu právě 0,5 promile. Nulovou toleranci mají kromě ČR například Slovensko nebo Maďarsko.

Patříme jen k několika zemím v Evropě s nulovou tolerancí alkoholu za volantem. Proto navrhujeme toleranci 0,5 promile. Jsem přesvědčen, že si tuto míru svobody zasloužíme a jsem přesvědčen, že umíme být stejně zodpovědní, jako většina Evropanů. pic.twitter.com/dj5VJ0CbW9 — Petr Fiala (@P_Fiala) 4. dubna 2019

"Jsme přesvědčeni, že naši občané jsou stejně zodpovědní a stejně zvládnou takovou toleranci, jako občané jiných zemí v Evropě, a že není žádný důvod, abychom tuto míru svobody, která se pojí s odpovědností, našim lidem neumožnili. Není žádný důvod pro to, aby člověk, který si dá po obědě malé pivo, nemohl pak usednout za volant," doplnil Fiala.

"Chceme využít toho, že do konce prvního pololetí má přijít z vlády do Poslanecké sněmovny návrh nového bodovacího systému a ruku v ruce s touto povolenou tolerancí chceme razantním způsobem zvýšit tresty za překročení té povolené tolerance," řekl Stanjura. Upravit by tak bylo možné podmínky peněžních pokut, počtu odebraných bodů nebo odebírání řidičského oprávnění, doplnil.

Novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích chce klub ODS podat nejpozději na začátku příští sněmovní schůze, jež se koná od 16. dubna. Podporu chce hledat u všech ostatních klubů.