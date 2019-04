Dusno kvůli zrušené konferenci s Robinsonem: Namlít Zdechovského a Bartoše do masokostní moučky, zlobí se Konvička

Robinson měl mluvit během prvního bloku, který nesl název: Dítě jako objekt zločinu, a to o hromadném zneužívání dívek ve Velké Británii. Jenže konference byla po kritice nakonec úplně zrušena.

Na akci ve Sněmovně měl vystoupit například lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, ten ještě před zrušením akce svou účast odřekl. „Nevím, co by Tommy Robinson dělal na konferenci o rodině. Já ho příliš neznám, ale myslím si, že mimoto, že se někde věnoval nějakému zneužívání, není myslím pravda, že by se nějak systematicky věnoval rodině,“ uvedl europoslanec.

Plánované vystoupení Robinsona na půdě Sněmovny kritizoval i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Zítra má na pozvání poslance ANO Milana Poura ve Sněmovně řečnit ultrapravicový kriminálník Tommy Robinson. Věřím, že kolegové z demokratických stran tuto akci nepodpoří,“ uvedl ještě před zrušením akce na twitteru. Piráti pak dodali, že budou varovat kolegy napříč Sněmovnou, aby měli k dispozici potřebné informace o hostovi konference.

Zrušení konference naopak hlasitě kritizuje například kontroverzní Martin Konvička. „Tommy Robinson zrušen… Sněmovna to dnes zabila...ti co to odřekli...Zdechovský, Chalánková...není nic neočekávaného...to, že to Sněmovna zabila, vlastně taky ne...a hnutí ANO...prostě NE!“ zlobí se na sociálních sítích Konvička.

„Navrhuji namlít s*áče Bartoše + Chalánkovou + Zdechovského do MASOKOSTNÍ MOUČKY,“ vzkázal na závěr Konvička, Narážel tak na svůj velmi známý výrok o mletí muslimů do masokostní moučky.

„Pan Zdechovský u mne skončil. Šojdrová se o něj může starat místo o sirotka.... aneb po ovoci poznáte je... i když tady to chvíli vypadalo na něco lepšího než na pláňku... bohužel - nakonec nic..“ přidala se advokátka Klára Samková.