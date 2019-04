Klausův institut dál šije do Fialy: Nic nechápe, takhle ODS slávu nevrátí

Valenta se vrací k vyloučení Václava Klause mladšího z ODS. „V rozhovorech, které Petr Fiala poskytl nedávno v souvislosti s vyloučením Václava Klause ml. z ODS, dal opět k dobrému svou oblíbenou tezi o polokomunistické Babišově vládě – polokomunistické, protože má podporu komunistů. Předseda ODS zjevně nechápe, že s bojem proti údajnému plíživému návratu komunismu žádné další body nezíská, protože naprostou většinu lidí v této zemi už dávno trápí jiné věci než je postavení a vliv KSČM,“ tvrdí analytik.

Podle něj je tato taktika nejenom chybná, ale i falešná. „Je pravda, že KSČM se zdráhá jasně odsoudit zločiny spáchané v éře socialismu. Ale z tohoto postoje naprosto neplyne žádné nebezpečí pro demokracii v této zemi. To by se mohlo skrývat v programu komunistů. Ale kdyby se P. Fiala obtěžoval do něj nahlédnout, pak by objevil teze standardní levicové strany, která prosazuje tržní ekonomiku se silným postavením státu, nechce obnovit cenzuru, ale hájí svobodný internet apod.,“ píše na stránkách institutu Valenta.

Fiala by tak prý měl přestat strašit mrtvým komunismem a vážně se zamyslet nad skutečnou hrozbou této zemi, kterou je podle Valenty neomarxismus. „Ideologie, jež ovládá již několik desítek let skoro celý Západ, který Fiala stále nekriticky vzývá, a pod jejímž vlivem zdegenerovaly západní hodnoty k nepoznání. Největším šiřitelem neomarxismu je EU, v jejichž horních patrech se to jen hemží radikálními levičáky a marxisty všeho druhu. Loňská Junckerova oslava Marxe v Trevíru nebyla náhodná,“ tvrdí Valenta.

Fiala by podle něj měl zaujmout jasný přístup k Evropské unii. „Místo omletých frází o potřebě reformy (nereformovatelné) EU by bylo od Fialy fér prohlásit: Ano, Západ už není, co býval. Místo svobody myšlení nastoupila politickokorektní cenzura, tolerance zmutovala v sebedestrukci namířenou proti vlastní historii a křesťanské tradici, rovnoprávnost zavlekly agresivní menšiny do bažiny smrtícího rovnostářství ničícího krok za krokem právní stát a rovnost před zákonem, od ženské emancipace dospěli progresivisté k genderovému šílenství, likvidaci rodiny a přirozených vztahů mezi mužem a ženou. Ano, toto všechno v ODS vidíme, ale náš strach z Ruska je pořád ještě větší. Proto nám nezbývá než volit menší zlo v podobě zbankrotovaného západního liberalismu,“ píše analytik Klausova institutu.

Právě to by prý byl pro Fialu jakožto „autentického konzervativce“ srozumitelný a čestný postoj. „Ale místo toho předseda ODS dál hlásá falešnou mantru o svobodném Západě. Pravicové, a tudíž nutně euroskeptické voliče tím nezíská. Nezbývá mu tudíž než lovit spolu s Kalouskem, lidovci a Babišem mezi nevyhraněnými středovými voliči. Cesta k obnově staré slávy ODS to ale není,“ rýpnul si Valenta.

Do Fialy se nedávno pustil i sám Václav Klaus, který po vyloučení svého syna z ODS kritizoval postoje a názory předsedy ODS. Tvrdil také, že by se strana měla přejmenovat, protože už to není ta ODS, kterou kdysi spolu s dalšími zakládal.