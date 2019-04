ODS souhlasí se zdražením tabáku a lihu, chce snížit jiné daně

Ministerstvo financí poslalo k připomínkám návrh na zvýšení spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, o zhruba deset procent. Rovněž spotřební daň z lihu by měla stoupnout, a to zhruba o 13 procent. Zvýšit by se měla také daň z některých hazardních her.

"Se zvýšením daně z alkoholu a tabáku lze souhlasit. Současně musí dojít ke snížení daně z příjmu, aby se nezvyšovala daňová zátěž obyvatel. V této situaci je ale více než jasné, že k tomu vláda přistupuje proto, že jí docházejí peníze a ona se snaží díry v rozpočtu nějak vykrýt," uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Zároveň odmítl návrh MF na změnu metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv u pojišťoven. Podle Stanjury je to fakticky zavedení sektorové daně pro pojišťovny. "Hnutí ANO tuto daň sice slovně odmítá, ale ministryně (financí Alena) Schillerová ji pod názvem zdanění technických rezerv pojišťoven navrhuje. Navíc musím upozornit, že vláda chce zdanit peníze klientů pojišťoven, které jsou určeny k vyplácení budoucích škod," doplnil.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že v roce 2013 sliboval premiér Andrej Babiš (ANO), že ušetří v rozpočtu 200 miliard korun. "Neušetřil nic, výdaje naopak zvýšil od té doby o 350 miliard korun. Vláda rozhazuje dál a chybějící peníze chce vybrat zvyšováním daní. A tak pořád dokola. TOP 09 bude zásadně proti," uvedl.