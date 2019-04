Válečná sekera ještě není zakopána? Pirátský politik dál šije do Pospíšila

— Autor: Monika Černá / EuroZprávy.cz

Spory v pražské koalici ohledně analýzy počtu prázdných bytů s pomocí dat z elektroměrů je zažehnána. Zástupci koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) dnes uvedli, že prázdné byty v Praze jsou sice problém, návrh Pirátů ovšem do praxe uveden nebude. Přesto, že by měla být válečná sekera už zakopána, pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík se opět pustil do předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila.