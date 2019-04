Kdo bude novým senátorem za Prahu 9? Kalousek na poslední chvíli burcuje voliče

Aktualizováno 13:03 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hodinu a půl před uzavřením volebních místností byla u doplňovacích voleb do Senátu v Praze 9 účast 17,6 procenta. ČTK to řekla mluvčí radnice Marie Kurková. Lidé mohou volit do dnešních 14:00, pak se volební místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů. O volné křeslo po Zuzaně Baudyšové (za ANO), která v lednu rezignovala ze zdravotních důvodů, usiluje deset kandidátů. Voličská účast v senátních volbách pravidelně bývá nízká.