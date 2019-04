Státní vyznamenání pro youtubera Kovyho? Je z toho mela, Ovčáček se neudržel

Česko by se tak mohlo dočkat prvního youtubera oceněného státním vyznamenáním, jelikož Martínek navrhl na ocenění Karla Kováře vystupujícího na Youtube pod přezdívkou Kovy.

Kovář se totiž ve své práci věnuje také problému šíření dezinformací. „Od ostatních českých youtuberů se liší tím, že probírá aktuální společenská témata, politiku, odvrácenou stranu sociálních sítí či například nebankovní půjčky. Jeho tvorba se zakládá na infotainmentu (propojení informací a zábavy, které má většinou za cíl vzbudit určité emoce) a pomocí videí se snaží bořit předsudky ve společnosti. V roce 2019 navázal spolupráci se společností Člověk v tísni, s níž připravil pětidílnou sérii Kovyho mediální ring. Jedná se o edukační videa v rámci programu Jeden svět na školácha Kovy se v nich věnuje tématu mediální gramotnosti,“ zdůvodnil svůj návrh poslanec ve stranickém médiu Pirátské Listy.cz, také připomněl, že Kovář byl za svou práci oceněn předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem.

Na státní vyznamenání navrhl Tomáš Martínek i žurnalistu Petra Nutila. „V roce 2015 založil projekt Manipulátoři.cz, publicistický web, zaměřený na média, internetové hoaxy a konspirace. Projekt podporuje nezávislé, otevřené myšlení za účelem otevírání kritické debaty o společenském a politickém dění v souvislostech České republiky,“ uvedl poslanec důvody.

Ještě je státním vyznamenáním https://t.co/fG2SJXaFPr — Tomáš Martínek (@TomasMartinekCZ) April 6, 2019

Martínek chce v činnosti pokračovat. Po dobu svého mandátu chce každý rok navrhnout na ocenění dvě osobnosti, které proti šíření klamných informací bojují. „Nechceme přeci, aby nám tu lidé podléhali manipulaci a chodili například kácet stromy na koleje? Šíření nenávisti a klamání lidí pomocí zavádějících zpráv je velmi nebezpečné,“ zdůvodnil záměr poslanec na Facebooku.

Nicméně prezidentská kancelář poslancův návrh nepřivítala pozitivně. „Angažovanému svazáčkovi nikdo nic nenabízí a nabízet nebude a on už ideově vykřikuje, že nic nepřevezme. Tihle mladí bolševici jsou v každé době stejní.,“ uvedl na oficiálním twitterovém účtu mluvčí prezidenta Jiří OVčáček. Narážel na Kovářovo vyjádření, že by si vyznamenáni od prezidenta Zemana nepřevzal.

Angažovanému svazáčkovi nikdo nic nenabízí a nabízet nebude a on už ideově vykřikuje, že nic nepřevezme. Tihle mladí bolševici jsou v každé době stejní. https://t.co/nj8omGgtLG — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 6, 2019

„Velice mě to překvapilo. Vnímám to jako gesto. Schválen nebudu, a i kdybych byl, tak z rukou úřadujícího prezidenta to nedokážu převzít,“ uvedl o návrhu youtuber.