Jak je to s tím zlem? Senátor Hilšer se ptá Babiše

Po vyloučení Václava Klause ml. z poslaneckého klubu ODS čekalo školský výbor poslanecké sněmovny hlasování ohledně jeho předsednictví, jelikož právě tomuto výboru Klaus ml. předsedal. Podle obvyklých dohod mezi poslanci měl post předsedy klubu zůstat ODS,tudíž strana potřebovalo prohlasovat jiného poslance. Jenže to se nepodařilo, především kvůli poslancům největší parlamentní strany ANO, kteří společně s komunisty a SPD podle dohody nehlasovali.

Situace si všiml i senátor Marek Hilšer (STAN). "Ještě v roce 2014 tvrdil Babiš, že Klaus st. je největší polistopadové zlo. Dnes jeho ANO prosazuje Klause ml. za předsedu školského výboru, Jakla do RRTV. Jak je to tedy s tím zlem? Že by zlo bylo relativní, podle toho, jak se to zrovna Babišovi hodí? Pane @kolovratnikm?" napsal na Twitteru Hilšer. Upozornil tak na to, že bývalý premiér a prezident Václav Klaus st. syna podporuje a vystoupil na jeho podporu po jeho vyloučení z ODS, kterou sám v 90. letech zakládal.

Poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník na Hilšerovu výzvu ihned zareagoval. "Omlouvám se - asi jsem o víkendu zabržděný. Ale Klaus ml. je jiná osoba (byť syn) a je rok 2019. V čem je to v rozporu s původním tvrzením z roku 2014? Které mělo na mysli divokou privatizaci apod.?? Nějak se vám to, Marku, všechno motá. Zkuste jít chvíli ven - je tam hezky," nepochopil Hilšerův údiv Kolovratník.

Do celé diskuze se zapojil i komentátor Petr Honzejk. "Řekl bych, Martine, že Tvůj tweet je další vítězství Institutu Václava Klause," napsal na sociální síti komentátor. Kolovratník se vzápětí od Institutu Václava Klause distancoval.

Proč hnutí ANO podpořilo poradce exprezidentava Václava Klause Ladislava Jakla stejně jako Václava Klause ml., hnutí doposud jednoznačně nevysvětlilo.