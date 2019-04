Zavedení veřejných žalob kvůli diskriminaci? Vládní právníci mají pochybnosti

Právo podávat veřejné žaloby by podle předlohy skupiny poslanců vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů získaly nevládní organizace, které se zabývají ochranou práv obětí diskriminace. Mohly by se domáhat toho, aby soud rozhodl, že se diskriminace stala, že musí skončit a že musí být odstraněny její následky.

"Žaloby na navrácení v předešlý stav nebo na určení nejsou pro veřejnou žalobu v navrhované podobě vhodné, neboť již předpokládají mnohem větší zájem dotčených osob na výsledku řízení, aniž by však měly v řízení jakkoliv zaručené postavení," napsali k tomu vládní legislativci.

Zpochybnili také ustanovení o tom, že pokud by byl v žalobě uveden konkrétní diskriminovaný člověk, musel by s jejím podáním předem souhlasit. Úprava by mohla vést podle právníků k mylnému dojmu, že nezisková organizace jednotlivce v řízení zastupuje.

Veřejné žaloby by mohly směřovat podle novely na možné diskriminační jednání, které dopadá na větší počet lidí, nebo na případy nerovného zacházení, které by svým rozsahem či společenským dopadem mohly významně ohrozit veřejný zájem. V současnosti jsou možné jen individuální žaloby.

"Žaloba ve veřejném zájmu může zmenšit množství žalob podávaných v každém jednom případu diskriminace a tudíž i ulevit přetížení soudů, jakož i ušetřit náklady stran na vedení sporu," napsali autoři novely. Veřejné žaloby by mohly mít podle nich i preventivní charakter. Kabinet v této souvislosti připomene, že chystá zavedení možnosti hromadných žalob, kterou budou moci využít i oběti diskriminace.

Přenos důkazního břemene na všechny spory kvůli diskriminaci předkladatelé zdůvodňují tvrzením, že nynější podoba zákona znevýhodňuje některé zranitelné skupiny lidí, například seniory nebo zdravotně postižené. Nyní platí přenos důkazního břemene pouze ve sporech rasové diskriminace, diskriminace ohledně zaměstnání a povolání a nerovnosti v přístupu ke zbožím a službám kvůli pohlaví.