Europoslanci mají platy stejné, zaměstnanci desetkrát menší než v Německu, řekl odborář Středula

Společně se Středulou vystoupili na konferenci další předsedové odborů ze zemí Evropské unie a kandidátka na předsedkyni Evropské komise Maria Arena.

„Po patnácti letech od vstupu do Evropské unie platy mezi zeměmi na západě někdy dosahují desetinásobku obdobných platů na východě,“ zdůraznil na konferenci předseda ČMKOS jeden ze zásadních problémů českých odborářů ve vztahu k Evropské unii.

I když se platové rozdíly takto historicky vyvíjely, Středula upozornil, že u zboží se takovéto rozdíly neobjevují. „V Evropské unii musíme všichni produkovat zboží stejné kvality, máme stejné společnosti, naše produktivita je vysoká, ale rozdíly v platech jsou stále veliké,“ řekl Středula.

K obvyklému tématu odborářů, tj. k výšce platů, Středula přidal ještě jeden postřeh týkající se nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. „Noví poslanci Evropského parlamentu budou mít stejné platy za stejnou práci bez ohledu na to, odkud pocházejí. Stejně tak evropští komisaři. Ale běžní pracovníci obdobné podmínky nemají. Pokud budou věci pokračovat stejně jako doposud, tak zabere 45 let, aby české platy dosáhly úrovně platů, jaké jsou dnes v Německu a Rakousku,“ uvedl šéf odborů.

