Pokud bude Rafaj obviněn, čeká Babiš jeho rezignaci. Sám je přitom obviněn

Aktualizováno 13:04 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj by měl rezignovat na svou funkci, pokud by byl obviněn v současném vyšetřování možné korupce v tendru na mýtné. V pořadu Partie televize Prima to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek se podle předsedy vlády neměl s Rafajem scházet v hotelu, Babiš však zdůraznil, že Faltýnek v kauze figuruje pouze jako svědek.