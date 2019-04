Kiska na svou poslední prezidentskou cestu zamíří do Čech, na Zemana se těší

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovenský prezident Kiska zamíří na svou poslední cestu před odchodem z funkce do Česka. S prezidentem Milošem Zemanem by se měli sejít v Lánech, řekl dnes Kiska v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Do Čech se chystá také na první návštěvu Kiskova nástupkyně Zuzana Čaputová, která se prezidentského úřadu ujme 15. června.