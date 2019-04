Dohra nedělního Moravce: Maláčová? Úplná absence mozkových buněk, ať jí vrátní školné, vysmáli se jí politici

„Rozpočtová odpovědnost je důležitá, ale nesmí to to být jenom o číslech, za těmi čísly musíme vidět i lidi a lidské osudy," hlásala v přímém přenosu Maláčová, která by například chtěla, aby se průměrná penze v roce 2021 zvýšila o 800 korun.

Stát by měl platit nejvyšší dlouhodobě udržitelné penze. Není ale možné rozdávat peníze, které nemá, jen proto, že to vypadá dobře na twitteru. Sociální politika patří k našemu státu. Ale odpovědná - protože když se v ekonomice něco zvrtne, odnesou to právě ti nejslabší @OtazkyVM pic.twitter.com/rtdVcQ5pWu — Luděk Niedermayer (@LudekNie) 8. dubna 2019

„Tak paní ministryně Maláčová má ekonomické vzdělání z Londýna. No jestliže tam učí takhle, tak už začínám chápat Brexit,“ vysmál se političce místopředseda TOP09 Michal Kučera.

Přidal se i jeho stranický kolega Miroslav Kalousek. „V OVM probíhá diskuze @JMalacova versus @LudekNie. I nezávislý divák musí vidět neodpovědnou demagogii ministryně, která je vlídně odkrývána Niedermaierovou kompetencí. Přestože paní ministryně zdůrazňuje, že má ekonomické vzdělání z Londýna. Měli by jí z Londýna vrátit školné,“ vzkázal předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Nadšený ze slov Maláčové není ani ekonomický expert ODS. „Podle ministryně Maláčové jsou řeči o rozpočtové odpovědnosti v souvislosti s růstem penzí nemístné. Já za nemístné považuji, že ministrem práce a sociálních věcí je člověk bez ambice a schopnosti přijít s návrhem skutečné penzijní reformy. Navrhovat stále vyšší daně umí každý!“ tvrdí Jan Skopeček.

„OVM/Venezuele ujela upřímnost (pak se lekla): “Diskutovat o rozpočtové odpovědnosti je nemístné.” Z té ženské nás bude jednou strašně bolet hlava,“ varuje exposlanec ODS Pavel Drobil.

A s kritikou se přidali i někteří odborníci. „Mám ekonomické vzdělání z Londýna..., ale mluvila jsem s dělnicemi.... ....nesmíme obecně debatovat o rozpočtové odpovědnosti - perly @JMalacova. Úplná absence mozkových buněk,“ nešetří kritikou advokát a ekonom Petr Koblovský.