Eurovolby v ČR se už komplikují. Vyřazená strana se obrátí na Nejvyšší správní soud

Ministerstvo straně vytklo, že u kandidátů nebyl přiložen doklad o státním občanství, dále u dvou kandidátů uvedené příjmení neodpovídalo údajům v evidenci obyvatel a údaj o názvu strany se neshodoval s názvem, pod kterým byla tato politická strana zaregistrována u ministerstva vnitra. Rovněž nebylo připojeno potvrzení o složení příspěvku na volební náklady.

Ministerstvo vnitra rozhodlo o registraci kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu. Více zde https://t.co/euiMOtEFpw — Ministerstvo vnitra (@vnitro) 5. dubna 2019

V odůvodnění ministerstvo také uvedlo, že stranu vyzvalo prostřednictvím zmocněnce 27. března, aby závady odstranila, a to ve lhůtě do 50 dnů přede dnem voleb, tedy do 4. dubna.

"Žádná taková výzva zmocněnci od ministerstva vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nepřišla," uvedla strana. Podle ní ministerstvo vnitra posílá poštu pro Moravskou a Slezskou pirátskou stranu jinam, než je zákonem i písemnými dokumenty doručování určeno, a to "zřejmě záměrně".

Moravská a Slezská pirátská strana se zaregistrovala u ministerstva vnitra loni v srpnu, chce se stát alternativou k parlamentní České pirátské straně.