Strany už dostaly čísla pro eurovolby. Kdo má nešťastnou třináctku?

Čísly, která tvoří do jisté míry startovní pořadí kandidujících stran, hnutí a jejich koalic, budou především označeny hlasovací lístky jednotlivých uskupení. Využít je ale budou moci i při volební kampani, což se bude týkat hlavně sociálních demokratů. Sedmička je označována za šťastné číslo. Naopak "nešťastnou" třináctku obdržela strana Volte Pravý Blok. Jedničku, o kterou bývá také zájem, los přiřkl Klubu angažovaných nestraníků.

Číslo 7 - to je číslo, které naší straně vylosovala Státní volební komise na nadcházející volby do Evropského parlamentu. Doufáme, že nám a našim kandidátům přinese štěstí 🇪🇺 https://t.co/VJvgy6aW2k — ČSSD (@CSSD) 8. dubna 2019

Z nových uskupení získalo hnutí Evropa společně (ESO) europoslance Jaromíra Štětiny (za TOP 09) číslo 37. Další hnutí Hlas europoslanců Pavla Teličky a Petra Ježka, kteří odešli od ANO, půjde do voleb s číslem 24. Uskupení "ANO, vytrollíme europarlament" má šestku. Svobodní, kteří koaličně spojili síly se stranou Radostné Česko, mají číslo 25. Startovní pole uzavírá s číslem 40 Alternativa pro Českou republiku 2017.

Své číslo 20 dostala i Moravská a Slezská pirátská strana, přestože ji ministerstvo vnitra jako jedinou odmítlo do voleb zaregistrovat pro nedodržení zákonných podmínek kandidatury. Státní volební komise to učinila pro případ, že by straně vyhověl Nejvyšší správní soud, na který se obrátila.

Nejvyšší správní soud bude případnou stížnost řešit rychle, což mu v dané situaci ukládá přímo zákon, uvedl předseda volebního senátu Tomáš Langášek. V soudním řádu správním je obsažena 15denní lhůta.

Desetičlenná Státní volební komise dohlíží na organizaci voleb, čísla vylosovala tradičně s pomocí dvou průhledných plastových nádob, v jedné byly obálky s čísly a ve druhé obálky s názvy uskupení. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Petr Vokáč a místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová pak postupně k sobě jednotlivé obálky přiřazovali.

Sedmičku při minulých eurovolbách před pěti lety zužitkovala TOP 09 se Starosty. ANO mělo číslo 16, ODS číslo 20, Piráti 32. ČSSD kandidovala pod číslem 14, KSČM měla desítku a KDU-ČSL dostala pětku.

V evropských volbách v roce 2014 nejlépe uspělo hnutí ANO se ziskem 16 procent hlasů těsně před společnou kandidátkou TOP 09 a STAN, třetí byla ČSSD. Tato uskupení si rovnoměrně rozdělila 12 z 21 křesel českých europoslanců. Po třech evropských poslancích získali komunisté a lidovci, dvě místa obsadili občanští demokraté a jedno Svobodní.