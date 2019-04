Vláda chce čtvrtého operátora. Budeme aktivně hledat investory, řekl Babiš

Chystaná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz by mohla vynést kolem osmi miliard korun, podobně jako předchozí soutěž o frekvence pro LTE v roce 2013.

"Jsou to veřejné konzultace a každý zájemce má možnost se toho zúčastnit a obrátit se na Český telekomunikační úřad. My jako vláda budeme aktivní a budeme se snažit vyhledat investory," uvedl Babiš.

Český telekomunikační úřad počítá s tím, že by lákal čtvrtého mobilního operátora ke vstupu na trh přednostní možností podat nabídku na vyhrazený blok deset MHz z celkových 30 MHz v pásmu 700 MHz. Nový operátor by vedle třetiny z nabízených frekvencí zároveň získal právo na národní roaming v sítích stávajících operátorů do doby, než postaví síť vlastní. Frekvence mají operátoři získat na 15 let. "Potřebujeme jistotu, že stávající operátoři toho nového na trhu pustí," uvedl Babiš.

Vedle stávajících operátorů T-Mobilu, O2 a Vodafonu o kmitočty projevil zájem Nordic Telecom, který provozuje síť v pásmu 450 MHz. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) by se aukce mohli zúčastnit investoři z Evropy, ale například i z Jižní Koreje nebo USA.

Vláda si od příchodu čtvrtého operátora slibuje pokles cen, zopakoval dnes Babiš. Podle několika mezinárodních srovnání jsou ceny mobilních služeb včetně přenosů dat v Česku jedny z nejvyšších v Evropě. Operátoři se brání, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání vycházející z jejich ceníků, protože velká část uživatelů získala individuální výhodnější nabídku.

Zájem o dění na mobilním trhu zvýšil nedávný výrok ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO), podle níž si za vysokou cenu mobilních dat mohou sami Češi. Podle ní spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí.

Do situace se v březnu vložil premiér Babiš, který si vyžádal ceníky operátorů. Následně na twitteru získaný dokument o reálných cenách mobilních dat, který mu dodala Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), ostře zkritizoval. Obsah šestistránkové prezentace označil za neuvěřitelný, chybí v ní podle něj základní údaje, o které žádal. Asociace v dokumentu odkazuje například na studii z letošního ledna, podle které jsou ceny dat v ČR pod průměrem Evropské unie. "Pokud je toto maximum, co může AMPS dodat, pak další jednání s ní postrádá smysl," uvedl Babiš.

Český telekomunikační úřad již dříve oznámil, že by soutěž měla začít ve druhé polovině letošního roku tak, aby skončila na začátku roku 2020. V pololetí příštího roku by operátoři mohli získat příslušné kmitočty ze soutěže. Frekvence v pásmu 700 MHz se uvolní po přechodu televizního vysílání na nový standard DVB-T2 v příštím roce, pásmo 3,4 až 3,6 GHz je volné.

Operátoři, kteří v aukci získají frekvence v pásmu 700 MHz, by podle dosažené velikosti spektra měli mít povinnost podat nabídku do veřejné zakázky ministerstva vnitra na zajištění komunikace krizových a bezpečnostních složek. Proti původnímu záměru tak ministerstvo vnitra nezíská část nabízených kmitočtů na vybudování vlastní sítě pro bezpečnostní složky.

Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Mají umožnit rozvoj oblastí jako je autonomní řízení nebo internet věcí.