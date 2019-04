Minimální mzda? Schillerová podpoří odpovídající růst

Odbory pro příští rok žádají zvýšení nejnižšího výdělku o 1650 korun na 15.000 Kč. Zaměstnavatelé skokový růst odmítají a poukazují na zpomalování ekonomiky. Přidali by nejvýš 700 korun. O výsledné částce bude jednat tripartita a rozhodne o ní vláda.

"Já osobně podpořím takový růst minimální mzdy, který bude odpovídat tvrdým ekonomickým číslům. Vláda by měla do této regulace vstupovat minimálně a musíme dbát, aby byla dosažena dohoda na úrovni tripartity," uvedla Schillerová.

Upozornila na to, že navržený růst by byl o zhruba 12 procent, tedy nejvíce za posledních pět let. "A zpomaluje ekonomika a ten růst mzdy by byl zhruba dvojnásobný než růst průměrné mzdy. A to je těžko představitelné. To číslo je k diskusi na úrovni zaměstnavatelů a zaměstnanců," dodala.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly má Česko po přepočítání na eura šestou nejnižší minimální mzdu v EU a v paritě kupní síly čtvrtou nejnižší. Podle některých analytiků by tak výrazný růst minimální mzdy mohl zpomalující českou ekonomiku ještě víc ohrozit.