Jako skeč od Monty Python: Hendikepovaný politik Povýšil nebyl vpuštěn na ministerstvo vnitra

Ve staré budově Ministerstva vnitra čekala na dvojku strany Evropa společně, známé prostřednictvím jejího lídra publicisty a politika Jaromíra Štětiny, nepříjemné překvapení v podobě schodiště, které je pro vozíčkáře bez pomoci nepřekonatelnou bariérou. S touto překážkou Povýšil počítal a plánoval, že mu překonat schody někdo pomůže. "Měl jsem informaci, že se může stát, že se dovnitř nedostanu," napsal na dotaz serveru EuroZprávy.cz politik.

Jenže to, co následovalo, byla pro něj zcela nová absurdní zkušenost. "Celý je to takový nepovedený absurdní skeč od Monty Python. Do budovy ministerstva vnitra Na Pankráci mají vozíčkáři vstup zakázán. Je to napsáno v jejich "domovním řádu" a přes ten nejede vlak," zhodnotil situaci paralympijský medailista v plavání. Domníval se totiž, že dostat se přes schody bude postačovat, jenže všichni přítomní pracovníci Ministerstva vnitra na zákazu trvali za každou cenu.

Na dotaz našeho serveru odkázal tiskový odbor ministerstva na svoje oficiální vyjádření na Twitteru. "Omlouváme se @JanPovysil za nepříjemnost s nevpuštěním do budovy. Bohužel výšková budova z r. 78, resp. provozní řád, umožňuje z evakuačních důvodů vstup vozíčkářů jen do přízemí. Zmocněnce @EvropaSpolecne jsme předem informovali. Omlouváme se, ale situaci nešlo řešit jinak."

Na situaci zareagoval i opoziční poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09), bude chtít vysvětleni o ministra Hamáčka. "Tohle je šok a stud... Pokud je pravda, že existuje ústřední orgán státní správy ČR, kam se explicitně zakazuje vstup tělesně handicapovaným, pak nemáme právo nazývat se civilizovanou zemí... @jhamacek - prosím o reakci. Budu i interpelovat," napsal na sociální síti Kalousek, za což mu dotčený Jan Povýšil poděkoval.

"Na místě nebyl ani nikdo ochotný byť jen připustit můj vstup do budovy. A na otázku, co by se stalo, kdybych byl ministr vnitra mi bylo odpovězeno: o tom se s vámi teď vůbec nebudu bavit. Neumím si představit podobnou situaci v Anglii, Německu a podobně vyspělých zemích. V USA by po zjištění podobného nařízení bezprostředně následovala žaloba. Ale to jsme trochu někde jinde. Jsem rád, že si Ministerstvo vnitra uvědomilo problém a buďto v budoucnu přesune státní volební komisi do vyhovujících prostor, nebo udělá stavební úpravy. I když by prozatím stačila úprava v řádech," uzavřel Povýšil s tím, že kdyby se akce odehrávala v přízemí, k problému by nemuselo vůbec dojít.