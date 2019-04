Zeman chce 8,8 milionu korun na cestu do Číny. Bude to cesta za všechny prachy, rýpe Niedermayer

Zeman do Číny jakožto český prezident zamíří už pošesté. V žádné zemi nebyl během výkonu funkce tak často. Server Seznam Zprávy poukazuje na to, že se jeho cesty také prodražují. Zatímco první cesta stála asi jen 2,7 milionu korun, ta pátá už 5,5 milionu.

Ještě o více než tři miliony víc má stát Zemanova dubnová výprava. „Předpokládané náklady spojené se zajištěním této pracovní cesty, s výjimkou výdajů na leteckou přepravu ústavních činitelů a ochranu ústavních činitelů, jsou odhadovány na cca 8 852 000 korun, a to včetně nákladů spojených s cestou přípravných týmů,“ stojí v dokumentu, ze kterého server cituje.

Ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák poukazuje na to, že se Zemanem poletí velká delegace, v níž budou ministři i podnikatelé. Navíc se připravuje velká recepce na ambasádě k oslavě výročí diplomatických styků s Čínou.

To ale české politiky příliš nepřesvědčilo. „Miloš Zeman zase vyráží do Číny. Bude to cesta za všechny prachy - nejen proto, že na ni chce o polovinu víc peněz než minule, ale i skrz to, do jaké země naše peníze vynakládá. Aspoň že svůj pohled na svět bude sdílet hodně daleko. Jen by to mohlo stát o nějaký ten milion míň...“ posteskl si nad sumou europoslanec Luděk Niedermayer.

„Myslím, že už i největší obdivovatelé Miloše Zemana mohli pochopit, že do té Číny jezdí jen jako obchodní cestující PPF. Nemohla by vláda aspoň navrhnout, ať mu tedy tu cestu Petr Kellner tentokrát také zaplatí?“ navrhuje někdejší ministr financí Ivan Pilip.