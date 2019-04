Zeman Ťokovu demisi přijme, čeká, co bude s Novákovou

Prezident Miloš Zeman přijme demisi ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), pochválil ho za zahajování staveb. Ťokova nástupce by mohl jmenovat ještě před svou návštěvou Číny, nebo těsně po ní, nejdřív se s ním ale chce setkat. Zeman to řekl v televizi Nova. Očekává také, že se ke svému případnému odvolání brzy vyjádří ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Na návštěvě Číny by měl prezident být mezi 23. a 28. dubnem.