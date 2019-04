Já to řeknu tatínkovi a tatínek vám vyhlásí válku. Politici komentují plány na novou stranu Václava Klause ml.

Jedním ze zásadních důvodů vyloučení Klause ml. byla jeho podpora kandidáta SPD v senátních volbách Ladislava Jakla proti kandidátovi ODS Vladimíru Kratinovi. Napojení poslance Václava Klause ml. na jiné strany potvrdilo i jeho znovuzvolení předsedou školského výboru sněmovny, které mělo patřit členům ODS a kteří nedokázali prosadit svého kandidáta, jelikož Klause ml. podpořili poslanci ANO, SPD a KSČM.

Jenže blízká spolupráce a názorová spřízněnost ve volbách znamená i konkurenci. "Václav Klaus mladší chystá novou stranu, představí ji po evropských volbách...Berme to z lepší strany: politický podnikatel Tomio Okamura se zřejmě brzy bude muset vrátit k podnikání v turistice," napsal na Twitteru politolog a publicista Jiří Pehe. Podle něj bude Klausovo uskupení úspěšně konkurovat SPD Tomia Okamury.

Stejně vnímá plánovaný politický subjekt i poslanec KSČM Jiří Dolejš. "Konkurence pro Okamuru... vzniká další nacionálně orientovaný subjekt," napsal na sociálních sítích.

Politiky z jiných stran zaujalo, že prvním konkrétním jménem politika, který by měl do strany vstoupit je otec Václava Klause ml. a bývalý prezident ČR. "Otec a syn by byli. Chybí už snad jenom ten Duch Svatý," okomentoval záměr Klausů v duchu křesťanského zázemí KDU-ČSL poslanec strany Marian Jurečka.

"Nevím proč mně přišel na mysl citát z pohádky S čerty nejsou žerty ...já to řeknu tatínkovi a tatínek vám vyhlásí válku... Klaus mladší představí po volbách svou stranu, členem bude i exprezident," napsal k politickému spojenectví dosluhující předseda STAN Petr Gazdík.

Klaus ml. by do strany rád nalákal poslance i senátory, zatím však nejsou známá další jména jeho potencionálních sympatizantů.