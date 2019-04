Čaputová se v Praze setkala se Schwarzenbergem, zašla na Dylana

"Bylo to milé, neformální setkání paní Čaputové a jejích přátel s lidmi v Praze, kteří podpořili její kandidaturu," řekl dnes Žantovský. Bavili se o situaci v Evropě před volbami do Evropského parlamentu. "Ale také o hudbě či o společných kamarádech," dodal. Do Prahy Čaputová podle médií přicestovala se svým přítelem Peterem Konečným.

"Zuzana Čaputová přijela do Prahy soukromě na koncert Boba Dylana, čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg ji společně s několika přáteli před koncertem pozval na večeři," uvedl Miroslav Hlaváč z tiskového oddělení TOP 09.

Mluvčí Čaputové Martin Burgr sdělil, že až do konce týdne nemá budoucí slovenská prezidentka žádný veřejný program, potom ji čeká dovolená. Její program v Praze nekomentoval.

Čaputová nahradí Andreje Kisku v polovině června. Její první zahraniční cesta v čele státu podle tradice povede do České republiky, kde ji čeká setkání s prezidentem Milošem Zemanem, který před druhým kolem slovenských prezidentských voleb podpořil jejího soupeře, místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče. Na závěr svého mandátu zavítá do Prahy i Kiska.