Adamová se pustila do pirátského poslance: Z vašich slov mi běhá mráz po zádech

„Se zájmem jsem dneska koukal na OVM, kde Maláčová s Niedermayerem diskutovali udržitelnost našeho rozpočtu a mám z toho jeden provokativní závěr. Zvyšování výdajů na zbrojení na dvě procenta HDP je v českých podmínkách jednoduše nesmysl,“ okomentoval nedělní televizní debatu Ferjenčík.

On sám by tyto peníze raději využil jinak. „Za těch 50 miliard, které by to stálo navíc oproti současnému stavu, bychom mohli zvednout platy všem učitelům o 20 000 korun měsíčně, nebo udržet důchodový systém nad nulou do roku 2035. Neumím si představit, že česká společnost dá větší prioritu armádním zakázkám než důchodům, nebo vzdělávání,“ poznamenal.

Poukazuje také na to, že pokud se kvůli financování výdajů na zbrojení dostane rozpočet do problémů, bude narůstat odpor vůči našemu členství v NATO. A to by Ferjenčík podle svých slov viděl velmi nerad.

Upozornil ovšem na to, že jde jen o jeho osobní názor. „V poslaneckém klubu máme shodu na tom, že výdaje na zbrojení by měly růst pomaleji, než navrhuje vláda, ale cílový podíl HDP jsme detailněji nediskutovali,“ vysvětluje.

Obhájci nárůstu výdajů na obranu poukazují na mezinárodní závazky, podle pirátského poslance je to ale složitější. „Žádný vynutitelný závazek kolik, že má jít do rozpočtu ministerstva obrany ČR nemá,“ uvádí s tím, že se svět se změnil a že investice do vzdělávání, bezpečnosti naší síťové infrastruktury a do sociální soudržnosti společnosti budou mít na obranyschopnost naší země větší vliv, než to, kolik armáda utratí za Pandury.

„Našich vojáků si vážím, v armádě mám několik osobních přátel a vážím si její práce, pouze si myslím, že nám její současná velikost stačí,“ ujistil na závěr Ferjenčík.

Jeho slova ale nenadchla místopředsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. „Když jsem si tohle přečetla poprvé, ujistila jsem se, jestli to náhodou pan poslanec nenapsal prvního dubna. Bohužel ne,“ posteskla si,

Podle ní je rozporování závazků vůči spojencům v NATO je natolik nebezpečné, že je třeba to absolutně odmítnout. „Kolega Ferjenčík má pravdu v tom, že těch 50 miliard korun by pomohlo ledasčemu (sama bych mohla jmenovat seznam věcí). Ale k čemu by nám to všechno bylo, když stát bude selhávat ve své základní funkci, kterou je ochrana svých obyvatel?“ zajímá ji.

Adamová poukazuje na to, že už teď je Česká republika skoro na chvostu všech členských zemí NATO v plnění svých závazků. „Když slyším názory radikální pravice i levice o tom, jak jsou to pro nás vyhozené peníze, tak mě to nechává víceméně chladnou. Ale když něco podobného říkají Piráti (!!!), kteří mají podle svých slov ambici sestavovat příští vládu, tak mi běhá mráz po zádech,“ podivuje se na sociálních sítích poslankyně s tím, že TOP 09 považuje bezpečnost státu a ochranu vlastních, ale i evropských hranic za prioritu. „A zároveň jsme přesvědčeni, že závazky se mají plnit,“ dodává Adamová.