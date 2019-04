Podvody v ROP Severozápad? Případ Koudy a Kušnierze se spojí s velkou kauzou

Případ dnes projednávaný soudem se tak spojí s velkou kauzou, v níž čelí obvinění 24 politiků nebo vlivných osob z Ústeckého a Karlovarského kraje, mezi nimiž je například bývalá hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová (dříve ČSSD), bývalý krajský předseda ČSSD Arno Fišera a další. Tento případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

"Po sedmi letech jsme na začátku, věc je vrácena do přípravného řízení. Já mohu jen říci, že jsem nevinen a budu bojovat dál všemi zákonnými prostředky jako doposud," řekl Kouda, který žádal, aby jeho věc byla vyčleněna k samostatnému projednávání. S tím soud ale nesouhlasil a naopak vyhověl návrhu státního zástupce. Usnesení je pravomocné, Kušnierz se k němu nijak nevyjádřil.

Policie v prosinci 2016 obvinila více než dvě desítky lidí z poškození finančních zájmů EU, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, účasti na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci, porušení povinnosti při správě cizího majetku a podplácení. Vrchní státní zastupitelství v případu ještě nepodalo obžalobu.

Případ je podle soudce extrémně složitý. "Nemám za to, že by docházelo ze strany soudu nebo orgánů činných v trestním řízení k nějakým výrazným průtahům. Složitost věci demonstruje i to, že jen na Nejvyšším soudu ČR byla přes rok," řekl soudce Jiří Blažek.

Původní kauza se týkala osmi lidí. Tři z nich byli pravomocně zproštěni obžaloby, další dostali podmínku. Bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Vráblík byl původně také zproštěn, ale vrchní soud jeho věc vyčlenil k velké kauze se 24 obviněnými.

Kušnierz si měl podle dva roky starého rozsudku odpykat sedm let vězení. Někdejší náměstek hejtmana Ústeckého kraje Pavel Kouda dostal podmíněný trest. Nejvyšší soud následně vyhověl dovolání, které v roce 2017 podalo státní zastupitelství, a částečně dal za pravdu také dovolání obžalovaného Pavla Koudy. Nejvyšší soud shledal určitá pochybení v práci krajského i vrchního soudu. Věc se tak vrátila k ústeckému krajskému soudu.

Státní zástupce Vladimír Jan dnes musel u soudu nejprve znovu přečíst obžalobu a poté soud provedl důkaz přečtením usnesení o zahájení trestního stíhání vůči oběma mužům v jiné věci, následně Jan přednesl návrh na vrácení věci do přípravného řízení. Podle státního zástupce se totiž jedná o související skutky.

"V podstatě by se vedla dvě řízení vedle sebe, byli by vyslýcháni stejní svědci, byli by v řadě případů prováděny stejné důkazy," uvedl Jan, jenž je se závěrem hlavního líčení spokojen. Obsáhlý spis tak nyní předá kolegům z pražského vrchního státního zastupitelství. Kouda a Kušnierz po dnešním usnesení jsou opět v pozici obviněných.