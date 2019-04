Česko gratuluje Netanjahuovi. Snad nebudou politické experimenty, doufá Pospíšil

"Blahopřeji panu Netanjahuovi k vítězství a držím mu palce, aby pokračoval ve své práci premiéra," uvedl Babiš na twitteru. Připomněl, že s izraelským premiérem nedávno jednal a pozval ho k návštěvě Prahy. Izrael označil za silný a inovativní národ, který je pro Česko velkou inspirací.

Mají tam neskutečné projekty a nápady. Také jsem pana Netanjahua pozval do Prahy. Věřím, že si najde čas a přijede, abychom mohli v naší spolupráci pokračovat. Mluvil jsem s ním o léčbě konopím, které v Izraeli hojně využívají. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 10. dubna 2019

"Gratuluji vítězi parlamentních voleb v Izraeli. Pevně věřím, že se brzy podaří sestavit vládu, se kterou budeme moci dál rozvíjet naše strategické partnerství a která přispěje konkrétními kroky k dosažení tolik potřebného míru v regionu," napsal na twitteru Petříček.

Gratuluji vítězi parlamentních voleb v Izraeli. Pevně věřím, že se brzy podaří sestavit vládu, se kterou budeme moci dál rozvíjet naše strategické partnerství a která přispěje konkrétními kroky k dosažení tolik potřebného míru v regionu. — Tomáš Petříček (@TPetricek) 10. dubna 2019

Zeman, který dlouhodobě propaguje co nejtěsnější vztahy Česka s Izraelem, pošle Netanjahuovi gratulační dopis, sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

"Likud je partnerskou stranou ODS, gratuluji proto Benjaminu Netanjahuovi k výraznému úspěchu jeho strany a přeji mu, aby se mu brzy podařilo sestavit stabilní pravicovou vládu," napsal ČTK předseda ODS Petr Fiala.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ozvačil Netanjahuovo vítězství za fenomenální výsledek, připomněl, že se Netanjahu může stát nejdéle sloužícím izraelským premiérem.

"Volby posílí stabilitu, nebudou politické experimenty," řekl ČTK s tím, že považuje Izrael za klíčového spojence České republiky. Pospíšil ale také upozornil, že Netanjahuovi hrozí vyšetřování kvůli podezření z korupce. Pokud by byl izraelský premiér obviněn, mohlo by to podle Pospíšila jeho kabinet destabilizovat.

Netanjahuova strana Likud těsně vyhrála úterní izraelské volby. Ve 120členném parlamentu bude mít 35 křesel stejně jako rivalská středová koalice Modrá a bílá. Blok pravicových stran stojící za premiérem ale má většinu 65 křesel. Pokud Netanjahu sestaví vládu, zahájí svůj pátý premiérský mandát a stane se nejdéle sloužícím předsedou vlády.