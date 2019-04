Konec ministryně Novákové? Tak nám doťokala, zůstane po ní chaos, zní z opozice

„Tak nám doťokala i paní ministryně Nováková. Pravda, na některé výroky se bude vzpomínat dlouho, průmysl a obchod si ale zaslouží skutečně manažerské řízení,“ myslí si předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

„Selhání Marty Novákové by vydala na samostatný článek.Některá jsou spíše úsměvná, například když ministryně tvrdila, že za extrémně drahá mobilní data si mohou lidé sami. Po jiných chybách měla sama rezignovat, například když se zachovala lokajsky vůči čínskému velvyslanci a nechala vykázat zástupce Tchaj-wanu,“ uvádí předseda ODS Petr Fiala.

„Nesplněné sliby Marty Novákové o těžbě lithia státem a zahájení tendru na dostavbu Temelína jen dokazují, že „odborníci“ vybíraní Andrejem Babišem ministerské úkoly nezvládají. Po paní ministryni také zůstane chaos kolem obsazování Energetického regulačního úřadu a ČEPS. Nástupce Marty Novákové může těžit z toho, že laťka je nyní nastavena velmi nízko,“ dodává předseda ODS.

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová varuje, že může být ještě hůř. „Konec pana Ťoka a paní Novákové ve vládě by byl za normálních okolností dobrou zprávou. Už včera bylo pozdě. Ani jeden z nich nesplnil ve funkci to základní - aby se zde žilo líp. Zkušenost s personálním výběrem premiéra Babiše ale velí k opatrnosti, může to být i horší.“ myslí si Adamová.

„Další nucený odchod v Babišově vládě ukazuje, že panu premiérovi kompetentní lidé už dávno došli. Neschopnost řešit mobilní data i skandální jednání s hosty z Tchaj-wanu? Obojí jde "na triko" panu Babišovi,“ myslí si předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Rozhodnutí Babiše ocenili i někteří europoslanci. „Tak paní ministryně Nováková končí. Jsem za to ráda! Ministryně si měla uvědomit, že Tchaj-wan má u nás 2x větší počet investorů než Čína. Čína umožnila vznik 3 000 pracovních míst a Tchaj-wan 17 000 pracovních míst. Rozdíl znatelný. Její chování bylo nepřijatelné,“ uvedla Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

„Ministryně Nováková končí. Má kritická slova na její adresu padla na úrodnou půdu. Přešlapy s daty operátorů a další chyby nelze tolerovat,“ rýpnul si lidovec Daniel Herman, který Novákovou kritizoval kvůli nedávném incidentu, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci českého ministerstva.