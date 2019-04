Maláčová se čertí: Chudobu řeším jen já, nejsem premiérka

"Mám pocit, jako by od problematiky boje proti chudobě všichni dávali ruce pryč. Jako bych to vládě měla táhnout sama," napsala ČTK z pracovní cesty z Bukurešti Maláčová. Podotkla, že většina z 15 plánovaných kroků nespadá pod její resort, ale mají je na starosti jiná ministerstva. "Nejsem premiérka, abych resortům mohla přikazovat, co mají dělat," dodala ministryně.

Seznam 15 podnětů ministerstvo práce sepsalo loni v září po jednání ministrů, poslanců, starostů a zástupců organizací na pomoc lidem v tísni. Premiér Babiš po této schůzce oznámil, že jeho vláda nebude připravovat slibovaný zákon o sociálním bydlení a místo toho spustí investiční program k výstavbě bytů.

Maláčová dnes ČTK sdělila, že bez normy o bydlení se situaci ale vyřešit nepodaří. "Tady je důležité, aby ministerstvo pro místní rozvoj předložilo zákon o dostupném bydlení. Bez něj se nemůžeme posunout dál," uvedla ministryně.

Mezi 15 navrhovaných kroků patří například regulace pronájmu více bytů přes živnostenské oprávnění, vytvoření cenových map nájmů pro stanovení dávek na bydlení, nastavení hygienických standardů bytů, dotace na výstavbu, revize dávek, posílení sociální práce, změna povinnosti školní docházky či úprava přechodného bydlení. Z nedávné zprávy o plnění podnětů vyplynulo, že třetinu kroků resorty zřejmě připravovat nebudou. Od záměrů buď ustoupily, nebo není jasné jejich financování.

"Není pravdou, že se od třetiny opatření ustoupilo. Ministerstvo práce si za nimi stojí. Většina z nich ale spadá pod jiná ministerstva," uvedla Maláčová. Zdůraznila, že pro boj s chudobou je nutná podpora ostatních resortů.

Podle nedávné zprávy o plnění, kterou má ČTK k dispozici, se ale čtyři z 15 opatření připravovat nebudou. Týká se to změn v trvalém pobytu, stanovení přechodného bydlení, úpravy povinnosti školní docházky do ukončení vzdělávání či získání výučního listu a zajištění vymahatelnosti dodržování pravidel sousedského soužití. Dohoda zatím nebyla na financování posílení sociální práce a prevence. Pracuje se dál na desítce kroků, mezi nimiž je regulování pronájmu více bytů, příprava cenových map, nastavení hygienických standardů bytů, dotační program Výstavba či navázání školní docházky dětí na sociální práci.