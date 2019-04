Babiš na summitu EU podpoří roční odklad brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová v pátek požádala předsedu Evropské rady Donalda Tuska o odklad odchodu z unie do 30. června. Tusk však podle diplomatů navrhuje roční odklad s tím, že Británie může odejít dříve v případě, že schválí výstupní dohodu. Návrh na delší odklad má podporu značné části unijních lídrů a očekává se, že diskutovat budou především o jeho konkrétní délce.

Podle Babiše by bylo posunutí brexitu do konce března příštího roku "ideální dobou". "Británie by dostala čas, aby si konečně uspořádala svoje vnitřní věci," řekl Babiš novinářům před zahájením summitu.

Podotkl, že dlouhý odklad otevírá možnou cestu k tomu, aby si Británie svůj odchod z EU rozmyslela a zůstala členem evropského bloku, což by podle něho byl nejlepší možný výsledek i pro Českou republiku. Babiš již několikrát dal najevo sympatie k myšlence části britské veřejnosti, která usiluje o vypsání nového brexitového referenda. Vláda Theresy Mayové i většina britských poslanců je však dosud proti této možnosti.

Babiš dnes prohlásil, že delší odklad, který podle odpůrců tohoto návrhu prodlouží nejistotu občanů i firem na obou stranách kanálu La Manche, pomůže Čechům žijícím v Británii.

"Tím se celá situace zklidní i pro naše lidi, kteří tam pracují, pro náš byznys," zdůvodnil svou podporu delšímu flexibilnímu prodloužení britského členství v unii Babiš.