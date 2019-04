Platí nová pravidla ochrany soukromí, navazují na GDPR. Zeman zákon podepsal

Při schvalování návrhu nového zákona o zpracování osobních údajů se vedl spor mimo jiné o pokutách pro obce za porušení pravidel. Sněmovna nakonec přistoupila na senátní snahu zrušit sankce pro obce i kraje, ač původně chtěla pouze snížit maximální hranici postihu pro malé obce na 15.000 korun. Obecně bude moci Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) uložit za porušení pravidel zpracování osobních údajů až desetimilionovou pokutu.

Předmětem pře bylo i ustanovení o tom, že se ÚOOÚ stane odvolacím správním orgánem pro odmítnuté žádosti, které byly podány podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Měl také informačním příkazem nařídit úřadům v případě jejich obstrukcí poskytnutí požadované informace. Podle horní komory na to úřad není kapacitně připraven. Poslanci se rozhodli věc vyřešit v navazujících normách.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 10. dubna 2019 tyto dva zákony: https://t.co/ApuwPBvlmb — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 10. dubna 2019

Zákon o zpracování osobních údajů zavede od příštího roku výjimky z unijních pravidel pro média nebo vědecké, výzkumné a statistické účely. Výjimky se týkají například minimalizace poučovací a informační povinnosti pro média. Novináři nebudou muset žádat každého účastníka shromáždění či demonstrace o souhlas se zveřejněním jeho záběrů. Nebudou muset ani žádat řečníka o souhlas se zveřejněním jeho postojů či politické příslušnosti. Ani používání skryté kamery by v důvodných případech nemělo být sankcionováno.

Při uplatnění práva na výmaz nebo na opravu osobních údajů by se podle přijaté úpravy postupovalo tak jako nyní podle tiskového zákona nebo zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Úprava zachovává právo na námitku proti zpřístupnění nebo uveřejnění osobních údajů, pokud by žadatel konkrétně zdůvodnil, proč oprávněný zájem na ochraně jeho práv a svobod převažuje nad zájmem na zpřístupnění nebo uveřejnění jeho údajů. Média by námitce měla vyhovět například tehdy, pokud by zveřejněné údaje nesouvisely s popisovaným tématem.

Podle nových pravidel bude mít každý možnost, ne povinnost souhlasit se zpracováním svých osobních údajů. Neplatný bude souhlas podmíněný získáním služby nebo výrobku.

Evropské nařízení o osobních údajích, známé pod zkratkou GDPR, které je účinné od loňského 25. května, má pomoci hájit práva občanů EU proti zneužívání jejich dat. Týká se veřejných institucí, firem i osob samostatně výdělečně činných, které evidují své zaměstnance, členy, zákazníky nebo příznivce. Zavedlo právo na výmaz či přenos poskytnutých údajů i kontrolu jejich využití. Instituce musely přijmout opatření kvůli zabezpečení osobních údajů.