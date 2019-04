Hádka politiků: Kalousek se naštval. Poslední rok raději bojujete s Piráty, než s Babišem, vzkázal mu Ferjenčík

Pirátský poslanec na twitteru napsal: „Domlouváme na Slovensku společný postup pro vyjednávání rozpočtu EU. Máme shodu: Chceme platit méně, dostávat víc a utrácet jak chceme my. Mezinárodní politika je jednodušší, než si myslíte.“

Tohle je naprosto geniální nápad! Chce to jenom maličkost : Najít jiné země, které budou ochotně platit více, dostávat méně a nebudou nám mluvit do toho, co budeme dělat s jejich penězi. Ale to zkušení pirátští diplomaté jistě hravě zvládnou. https://t.co/X4KktzTOn6 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 10. dubna 2019

Ferjenčík pak musel svá slova uvádět na pravou. „Kdysi jste míval smysl pro humor. Jsem na Slovensku s rozpočtovým výborem a glosuju vládní pozici...“ vysvětloval Kalouskovi. Podobně to pak vysvětloval i diskutujícím pod jeho vlastním tweetem. Na pomoc přispěchal i poslanec a jeho stranický kolega Tomáš Martínek, který vysvětloval, že skutečně jde o vtip.

Jenže tím si Kalouska na svou stranu nezískal. „Jak mám u Vás poznat, co je fór a co ne? Vaše zpochybňování obranných výdajů je mnohem nebezpečnější pitomost a to jste jistě jako humor nemyslel. Nebo ano?“ pokračoval Kalousek.

I na to mu ale pirátský poslanec obratem odpověděl. „Můžete se mě třeba zeptat, telefon mám na webu. Škoda, že poslední rok raději bojujete s Piráty, než s Babišem,“ postěžoval si Ferjenčík.