"Kopat plechovku před sebe." Čeští politici se neshodují v názorech na odklad brexitu

Sedmadvacet zemí EU a Británie se dnes dohodly na odkladu britského odchodu z EU do 31. října. Pokud ale britský parlament schválí dohodu o vystoupení, odejde země z unie dřív. Podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska může britská strana nejen ratifikovat smlouvu, ale také přehodnotit celou strategii okolo brexitu.

Britská premiérka Theresa Mayová na závěr summitu zdůraznila, že Británie může EU opustit dřív, pokud parlament schválí dohodu s EU. Vyloučené podle ní není ani to, že Británie nakonec z EU odejde ještě před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat mezi 23. a 26. květnem.

"Po celém tom předchozím chaosu a nedohodách je to logické a správné řešení. Není v zájmu Velké Británie ani Evropy, aby Británie odcházela natvrdo, bez dohody. Z této situace vyplývá, že by ve Velké Británii měly proběhnout volby do Evropského parlamentu. Tato situace je novou zkušeností a ukázkou, že takové závažné kroky, jako vystoupení z EU, by se měly daleko více promyslet (raději je nečinit) a mít více času na realizaci," napsal ČTK Mihola.

Rozhodnutí o odkladu podle Pospíšila zabrání brexitu bez dohody a zároveň poskytne čas, aby bylo možné dospět k jiné variantě, než by byl nyní britskou vládou prosazovaný tvrdý brexit. Uvedl to na twitteru.

Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška jde o jediné řešení, které nepoškodí EU a ještě více nepoškodí Velkou Británii.

Podle prvního místopředsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana nezbývá nic jiného než hledat kompromisní řešení. "Brexit bez dohody je nebezpečný pro všechny. Británie by si měla především rychle ujasnit, co je jejím cílem," napsal ČTK. Termín je podle něj zdánlivě daleko, ale čas je nutné využít k rychlému nalezení řešení. "Evropský postoj je jasný, řešení se musí najít v Británii," doplnil.

"Říká se tomu 'kopat plechovku před sebe'. Nic víc se nám v případě brexitu nedaří. Stále necháváme řešení v rukou Britů, ale mnoho se nerýsuje," poznamenal Zaorálek. Podle Peksy jde o polovičaté řešení, které zbytečně vnáší nejistotu do fungování Evropské unie. "Británie by se měla konečně rozhodnout, chce-li zůstat, nebo odejít a podle toho jednat," napsal.