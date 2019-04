Nástupci Ťoka a Novákové zamíří na Hrad, v pondělí je přijme Zeman

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman by měl přijmout kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v pondělí ve 14:00. ČTK o tom informoval Havlíček. Ještě před ním by se s prezidentem podle České televize měl setkat Vladimír Kremlík, který má nahradit ministra dopravy Dana Ťoka. O plánovaných změnách ministrů nominovaných do menšinového kabinetu hnutím ANO informoval premiér a předseda hnutí Andrej Babiš prezidenta ve středu.