Telička jako workoholik. Hnutí Hlas vypustilo předvolební VIDEO

Propagační materiály hnutí prezentují Teličku jako prvního vyjednávače o vstupu Česka do Evropské unie, prvního velvyslance při EU, prvního eurokomisaře či pátého nejaktivnějšího europoslance. Nabízí i výčet jeho práce včetně nachozených kilometrů a litrů čaje vypitého během pěti let v Evropském parlamentu. "Již více než 28 let prosazuji zájmy ČR v Evropě," zdůrazňuje v brožuře Telička.

Hnutí se charakterizuje jako reformní, prozápadní, demokratická a otevřená politická platforma. Plánuje fungovat jako "politický startup" s ambicemi, které přesahují evropské volby. Telička zdůraznil, že další členové kandidátky jsou vzdělaní, kvalifikovaní a dynamičtí. "Hnutí Hlas ví, co chce, jde do toho. Začíná nabírat svalovou hmotu nejen v podobě kandidátů, ale i podpory, která přichází od mladých lidí," řekl Telička.

zdroj: YouTube

Hlas počítá na volby s pětimilionovým rozpočtem. Na dotaz ČTK nechtěl Telička konkretizovat, jaký by si představoval volební výsledek. "Myslím, že není žádná strana, která se hrne do toho, aby začala spekulovat nad čísly. Nicméně máme vlastní průzkum. Víme, že máme velmi slušný volební potenciál. A ten musíme v rámci kampaně naplnit," řekl.

Telička před pěti lety vedl kandidátku ANO do Evropského parlamentu, dvojka kandidátky Hlasu europoslanec Petr Ježek byl na druhém místě. Oba se do velké míry podíleli na programu ANO pro evropské volby. Telička později působil i jako expert ANO pro zahraniční politiku, přestože nebyl členem hnutí. Oba se s ANO rozešli kvůli odlišným názorům s předsedou hnutí Andrejem Babišem na evropskou i českou politiku.

Telička při dnešní tiskové konferenci vyvolal smích, když označil hnutí Hlas za hnutí ANO. "To se mi teda povedlo, to bude reklama. Myslím, že teprve teď jsme prolomili ty bariéry a dostaneme se do médií," žertoval poté.