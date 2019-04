Zeman vyzdvihl česko-chorvatské vztahy. V přítomnosti Kitarovičové se neodvážil kouřit

Chorvatská prezidentka uvedla, že Praha je jedním z jejích nejoblíbenějších měst. Vztahy mezi zeměmi považuje za výborné, nejsou mezi nimi žádné otevřené otázky, poznamenala.

Zajímavé jsou podle ní vztahy menšin. "Chorvatská menšina v České republice je menší než česká v Chorvatsku, ale velmi důležitá," řekla. V Chorvatsku žije česká komunita, ke které se hlásí asi 9700 lidí. V chorvatském parlamentu je také poslanec za česko-slovenskou menšinu Vladimír Bílek. K chorvatské národnosti se v Česku při sčítání obyvatelstva v roce 2011 přihlásilo přes 1100 lidí.

Česko a Chorvatsko mají podle Kitarovičové společné zájmy v Evropské unii. Byla by ráda, kdyby se jedno setkání středoevropských zemí uskutečnilo v Chorvatsku. "Abychom využili všechny příležitosti k rozvoji ve střední Evropě," uvedla. Doufá, že příště bude možné uspořádat také hospodářské fórum. Závěrečnou část svého projevu přečetla v češtině, když poděkovala Čechům mimo jiné za to, že Chorvatsko berou jako destinaci pro dovolené.

Zeman již dříve slíbil účast na červnovém summitu takzvaného Trojmoří ve Slovinsku. Mluvit na něm bude o stavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe. Opět by se tam měl setkat s Kitarovičovou, která by jej také ráda brzy pozvala do Chorvatska.

Vývoz z Česka do Chorvatska se od roku 2013 se zvýšil z 346 milionů eur (asi 8,9 miliardy korun) na předloňských 520 milionů eur (asi 13,3 miliardy korun). Dovoz z Chorvatska byl v roce 2017 ve výši 204 milionů eur (5,2 miliardy korun).