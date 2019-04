Rafajovy miliony v obálkách? Opozice i neziskovky tlačí na Babiše, aby se šéfa ÚOHS zbavil

Při domovní prohlídce, která se uskutečnila 7. března, měla policie najít peníze hned na několika místech – například v obálkách zastrkaných za oblečením nebo ve skříni. Celkově šlo asi o dva miliony korun, což odpovídá zhruba Rafajově ročnímu hrubému platu i se všemi bonusy a odměnami.

Uvedl to deník Právo s odvoláním na své zdroje. A protože šéf antimonopolního úřadu nedokázal dostatečně doložit, odkud pochází, policisté je zabavili.

Zpráva znepokojila některé české politiky. „Pane @AndrejBabis, vím, že toho teď máte dost, odvolat odborníky, co vlastně nebyli odborníci, dá práci. Nemyslíte ale, že by to chtělo řešit konečně i šéfa ÚOHS Rafaje, u kterého policie našla dva miliony v hotovosti v obálkách? Pokud tedy nevěříte, že byly určené pro Ježíška,“ napsala například na twitteru první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Novákovou s Ťokem Andrej Babiš vyměnil kvůli tomu, že neudělali nic. Rafaj, který udělal minimálně dva miliony, zůstává pořád ve své funkci. Asi tomu začínám rozumět,“ přidal se její stranický šéf Jiří Pospíšil.

„Jako super, že ministryně Nováková končí, dělala fakt kraviny, ale prosím Vás: u předsedy antimonopolního úřadu našli doma 2 mega v hotovosti!!! 2 mega!!!v hotovosti. U šéfa antimonopolního úřadu!!!“ poznamenala mluvčí ODS Jana Havelková.

„Obálky plné peněz - to už tu bylo! Pane premiére @AndrejBabis, jak dlouho bude Vláda ČR ještě tolerovat chování předsedy @UOHS_CZ?“ ptá se prostřednictvím twitteru organizace Amnesty International.