Česko trvá na zrušení směrnice o zbraních: EU ignoruje hlavní argumenty žaloby

"Stanovisko je napsané jasně, ale mně tam chybí klíčové části k těm našim základním argumentům, těm nejvíce přesvědčivým. Generální advokátka je vůbec nekomentuje. To mě vede k tomu, že v tom řízení má smysl pokračovat," řekl novinářům Smolek.

Podle něj advokátka přešla tvrzením, že zbraně jsou nebezpečné, zásadní argument, že směrnice nepřiměřeně zasahuje do práv vlastníků legálně držených střelných zbraní.

Podobné výhrady má i ODS, podle níž směrnice "zavedla drakonická opatření pod falešnou záminkou boje proti terorismu, na jehož eliminaci má nulový dopad". "Směrnice nebojuje se zločinci a teroristy, ale s legálními držiteli zbraní, kteří se řídí platnými zákony a pravidla neporušují," uvedla místopředsedkyně poslanců ODS a šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová.

Vláda by podle ní v případě zamítnutí žaloby měla na celoevropské úrovni iniciovat jednání, která povedou k revizi směrnice a k ochraně české zbraňové legislativy. Poslankyně ji označila za plně dostačující a zajišťující rovnováhu mezi právy a povinnostmi držitelů zbraní. Úpravy směrnice o kontrole zbraní by byly také podle Smolka jedinou možností, jak změnit současný stav v případě zamítnutí české žaloby.

"Generální advokátka asi musela mít obě oči zavřené, když psala své odůvodnění a když neviděla jasné porušení některých principů práva EU," uvedl na dotaz ČTK viceprezident Ligy Libe Bohumil Straka. Stejně jako Smolek věří, že soud se do podzimu rozhodne aspoň částečně žalobu uznat a zrušit přinejmenším její nejproblematičtější části. Za pochybení označil Straka to, že Evropská komise dosud nezpracovala analýzu dopadů směrnice.

Generální advokátka Eleanor Sharpstonová ve svém zdůvodnění mimo jiné uvedla, že nová směrnice neporušuje vlastnické právo, jelikož toto právo může být ve veřejném zájmu a za podmínek stanovených zákonem omezeno. V unijním právu podle ní navíc neexistuje žádné základní právo držet zbraň.

Sharpstonová také hájila přeřazení některých samonabíjecích zbraní z kategorie palných zbraní podléhajících povolení do kategorie zakázaných palných zbraní. Poznamenala, že členské státy i nadále mohou potvrdit, obnovit nebo prodloužit povolení pro ponechání takových zbraní, které byly registrovány před 13. červnem 2017, kdy směrnice vstoupila v platnost.

ČR měla směrnici EU zpřísňující kontrolu nad palnými zbraněmi zavést do svého právního řádu do loňského září, což ale podobně jako řada dalších členských států unie nestihla. V ČR by se změny dotkly téměř všech asi 300.000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci.