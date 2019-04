Václav Klaus mladší rýpe do svých kritiků: Nejdříve Vás ignorují, pak se Vám smějí...

Václav Klaus ml. v rozhovoru pro Blesk přiznal, že bude předsedou strany. Nehodlá existenci nového politického subjektu maskovat termínem hnutí, podobně jako vládní hnutí ANO Andreje Babiše. „Nemám rád schovávání. Preferuji politickou stranu, když bude okolo nějaké hnutí, bude to dobře,“ uvedl Klaus ml.

Zajímavou informací je, že členem by měl být i jeho otec bývalý ministr financí, premiér a prezident ČR, ale měl by stranu spíše zaštiťovat. „Má velké mezinárodní renomé a velký dosah mají také ideje, které jeho institut šíří. Přece jen už je mu 78 let. Už nemá, myslím si, ani chuť na náměstích zkoušet, jestli dostaneme osm procent nebo sedm a čtvrt,“ popsal Klaus ml. představy o působení slavnějšího otce, které by mělo být v emeritní roli zatím neexistujícího subjektu.

Podle vyjádření Klause ml. má sám politik vládní ambice. Na nabídku premiéra Babiše ohledně účasti ve vládě by se vyjádřil pozitivně. „Smyslem politiky je vládnout, a něco tím voličům doručit,“ řekl v rozhovoru politik vyloučený z poslaneckého klubu ODS, kvůli opakovanému vystupování proti straně.

O tom, že má Klaus ml. nemalé ambice svědčí i citát z jeho facebookového účtu, který aktuálně Klaus ml. vyvěsil. „Citát pro dnešní den: Nejdříve Vás ignorují, pak se Vám smějí, pak s Vámi bojují a pak vyhrajete. Mahátma Gándhí indický politik 1869-1948,“ napsal dnes na sociální síti politik.

S finančním krytím by strana neměla mít takový problém, jelikož Klause by mělo penězi podpořit několik podnikatelů, které zná, uvedl v rozhovoru. Horší situace je podle něj s lidmi, hodlá tak nalákat několik poslanců a senátorů, jestli však někdo na jeho nabídku hodlá kývnout v současnosti není známo.