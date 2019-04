Smoljak, či Jarolím? Koná se rozhodující kolo senátních voleb v Praze, účast bídná

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

O druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu v Praze 9 je menší zájem než o kolo první. Za první dvě hodiny od otevření volebních místností přišlo dnes v deváté městské části k volebním urnám jen 3,2 procenta voličů, při prvním kole to bylo 4,8 procenta. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí radnice Marie Kurková. O volné křeslo po Zuzaně Baudyšové (za ANO), která v lednu rezignovala ze zdravotní důvodů, usilují starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS) a scenárista a zastupitel Vinoře David Smoljak (za STAN).