Babiš zvažuje vytvoření dalšího postu vicepremiéra

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvažuje o zřízení postu vicepremiéra pro ekonomiku. Řekl to v rozhovoru pro dnešní Lidové noviny (LN). Ministrů by bylo stejně, navýšil by se počet místopředsedů vlády. V současném kabinetu je prvním místopředsedou vlády ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a místopředsedou ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Třetím by mohl být Karel Havlíček, nástupce ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO), píše deník.