V Praze začal sjezd STAN. Gazdík končí

Mandát vedení Starostů měl původně skončit až v roce 2020, celostátní výbor STAN ale na Gazdíkův návrh v polovině prosince rozhodl, že už letošní sněm bude volební. Gazdík již dříve řekl, že hnutí, které založil, potřebuje nový impulz.

O nových členech vedení se bude hlasovat elektronicky. Ještě před volbou budou na sněmu mluvit zástupci občanských demokratů, Pirátů, lidovců, TOP 09 a sociálních demokratů. Starostové budou také hlasovat o některých technických změnách ve stanovách a mluvit budou i o blížících se volbách do Evropského parlamentu.

Zatím jediný známý kandidát na post předsedy hnutí je současný první místopředseda, starosta Kolína a poslanec Vít Rakušan. "Mám ambici přivést Starosty i do vlády, odkud půjdou prosazovat naše ideje snáz," uvedl Rakušan ve stranických novinách. Chce, aby hnutí absorbovalo osobnosti. "Lidi, kteří stejně jako my vidí prostor i čas něco změnit, mají chuť to dělat pod naší značkou a nechtějí za to místa na plakátu," poznamenal.

Gazdík stojí v čele STAN od roku 2009. Funkce předsedy se už jednou vzdal a v březnu 2014 STAN převzal liberecký hejtman Martin Půta. V listopadu stejného roku ale Půta z funkce odešel kvůli podezření z přijetí úplatku a ze zneužití pravomoci a Gazdík jako místopředseda vedení Starostů znovu převzal, později byl opětovně zvolen předsedou. Rakušan o něm prohlásil, že hnutí vedl dobře a uspěl. "V mých očích zcela jistě obstál," uvedl.

STAN získal v roce 2017 v posledních sněmovních volbách 5,18 procenta hlasů a šest mandátů. V senátních volbách v roce 2016 i 2018 uspělo po šesti kandidátech Starostů, v horní komoře tak má hnutí s 18 členy nejsilnější klub spolu s ODS, jejíž klub má rovněž 18 členů. V komunálních volbách v roce 2018 se hnutí prosadilo do řady zastupitelstev včetně Prahy, celkově získalo 2601 zastupitelů.