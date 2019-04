Předsedou hnutí STAN se stal Vít Rakušan. Místopředsedy Gazdík, Kovářová a Sršeň

"Děkuji vám za obrovsky silný mandát," řekl nový šéf strany. Silná podpora podle něj ukazuje, že je hnutí jednotné a že se ztotožňuje s vizí, která ho dovede do vlády České republiky.

Dosavadní předseda Gazdík svému nástupci symbolicky předal stan. Popřál mu, aby se o něj dobře staral, aby ho neušpinil a aby ho zvětšoval.

Rakušan ve svém projevu před volbou požádal účastníky sněmu, aby na post prvního místopředsedy zvolili poslance Jana Farského. Ten na tuto pozici kandiduje jako jediný. Zároveň Rakušan vyzval k tomu, aby ve volbě dalších místopředsedů dali hlas odcházejícímu předsedovi Petr Gazdíkovi. Volba místopředsedů je na programu sněmu v příštích okamžicích.

Mandát vedení Starostů měl původně skončit až v roce 2020, celostátní výbor STAN ale na Gazdíkův návrh v polovině prosince rozhodl, že volební bude už letošní sněm. Podle Gazdíka hnutí, které založil, potřebuje nový impulz.

Sněm se koná v pražském hotelu Olšanka, jeho účastníci volí elektronicky. Na sněmu vystoupili zástupci občanských demokratů, Pirátů, lidovců, TOP 09, předseda sociálních demokratů Jan Hamáček poslal zdravici. Starostové budou po volbách také hlasovat o některých technických změnách ve stanovách a mluvit budou i o blížících se volbách do Evropského parlamentu.

Rakušan: STAN se musí dostat do prodemokratické vlády

Hnutí Starostové a nezávislí musí usilovat o účast v prodemokratické vládě. Jeho ambicí by také mělo být, aby vyhrálo krajské volby. Na dnešním stranickém sjezdu to řekl Rakušan. Přeje si, aby se prvním místopředsedou strany stal předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Jako dalšího místopředsedu by chtěl končícího stranického šéfa Petra Gazdíka. Rakušan řekl, že chce ze STAN vybudovat silné hnutí, které se nebojí samostatné existence. Věří, že se hnutí podaří získat největší senátní klub a následně i pozici předsedy Senátu. Měla by být protiváhou politice Hradu.

Rakušan delegátům řekl, že chce být v mnoha věcech stejný jako Gazdík, který dokázal dovést hnutí z regionální úrovně do všech pater politiky. Gazdíka požádal, aby přijal kandidaturu na post místopředsedy.

Podle kandidáta na post předsedy Česká republika nevzkvétá a nevyužívá svého potenciálu. Voličům chce nabídnout vizi pěti inovací, které se týkají vzdělávacího systému, státní správy a jednoduchého státu, hluboké reformy sociálního systému, inovací v oblasti ekonomiky a životního prostředí.

Rakušan zkritizoval vládu, která podle něj trpí personální nouzí. "Řízení státu jako firmy nefunguje," zdůraznil.

STAN si podle něj musí říct o vládní zodpovědnost a má usilovat o to, aby se stalo příští vládní silou a bylo součástí silné prodemokratické vlády. Jako členy vlády by si uměl představit třeba poslankyni Věru Kovářovou nebo senátory Mikuláše Beka a Jiřího Drahoše.

Rakušan věří, že po senátních volbách bude mít STAN nejsilnější senátorský klub a následně se tak hnutí podaří zvolit z jeho řad předsedu Senátu, která bude protiváhou pražského Hradu.

STAN také musí mít ambici zvítězit v krajský volbách, řekl.

"Chci vybudovat silné a autentické hnutí, které nemá žádnou obavu ze samostatné existence," zdůraznil. STAN by měl být podle něj zároveň atraktivní pro spolupráci s jinými uskupeními.

Místopředsedy STAN se stali Gazdík, Kovářová a Sršeň

Místopředsedy hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se stali bývalý předseda Petr Gazdík a Věra Kovářová a Radim Sršeň, kteří své posty obhájili. Ze 152 vyzvednutých hlasovacích lístků dalo nejvíce delegátů hlas Gazdíkovi, 130. Pro Kovářovou hlasovalo 129 delegátů a pro Sršně 127.

Na dnešním sněmu hnutí v Praze delegáti již předtím zvolili jako prvního místopředsedu Jana Farského, k jehož volbě účastníky sněmu vyzval nově zvolený předseda hnutí Vít Rakušan.

Věra Kovářová, která je poslankyní a zastupitelkou Středočeského kraje, ve svém projevu uvedla, že bude ráda pro STAN pracovat v jakékoli pozici. Zdůraznila, že STAN dává hlas všem těm, jimž se nelíbí sílící protievropské a autoritářské tendence.

Starosta Dolních Studének Radim Sršeň uvedl, že k jeho prioritám patří "politika chytrého venkova", tedy prosazování vysokorychlostního internetu do všech měst a obcí. "Zabrání to odlivu mladých lidí z venkova. A přál bych si, aby se vraceli do míst, odkud pocházejí a pomohli jim rozvíjet se," řekl. Rád by podle svých slov obrátil trend, kdy se nůžky mezi chudými a bohatými regiony rozevírají. Chce prý i nadále přesvědčovat lidi, že Evropská unie má smysl a že euro je lepší než koruna.