Gazdík věděl, kdy ustoupit, hodnotí pro EZ první místopředseda STAN Farský

Byl jste zvolen prvním místopředsedou hnutí STAN. Přál si vás i nově zvolený předseda Vít Rakušan, který řekl, že jste pro něj byl inspirací, a zdůraznil, že jste v politice déle než on. Chci se v tom kontextu zeptat, zdali jste sám nepřemýšlel o kandidatuře na předsedu?

Já jsem moc rád, že naším předsedou je Vítek Rakušan, a podporoval jsem ho na předsedu, tak jako on mě na prvního místopředsedu. Já myslím, že v téhle kombinaci máme správné rozložení sil. On je, řekl bych, o něco diplomatičtější než já a má v sobě velkou sílu komunálního politika, kterým já už nějakou dobu nejsem, že spojuje. Chci říct, že do mě už se za ty roky dostalo hodně té celostátní politiky, která naopak mnohdy rozděluje. Já myslím, že to spojování je hrozně důležité a on to umí.

Takže si myslíte, že budete fungovat jako harmonické duo.

My už tak fungujeme roky a vždycky je to radost kamkoliv s Vítkem vyrazit.

Jste rádi, že v předsednictvu zůstává i Petr Gazdík?

Stoprocentně, protože to není žádné nepřátelské převzetí, prostě je to racionální úvaha. Velký obdiv Petrovi, protože ono je možná jednodušší se do politiky dostat a uspět v nějakých volbách, než umět v pravou chvíli vyhodnotit, že je potřeba ustoupit. Petr v sobě tuhle sílu a hodnotu našel.

Vy jste dostal přes 92 % hlasů. Co říkáte na to, jakou důvěru do vás delegáti vložili, protože jste sám říkal, že jste byl mnohdy terčem kritiky uvnitř hnutí?

Registr smluv žádné velké nadšení u Starostů nevyvolal, moje snahy o transparentnost nebyly vždy přijímány všemi Starosty, tak mě až překvapilo, jak velkou podporu jsem dostal. Já jsem si říkal, že když to bude začínat osmičkou, je to skvělý, když to bude začínat sedmdesát a něco, tak nesmím vypadat zklamaně. Pak když tam byla devítka, tak jsem si říkal: „Super, děkuju.“

Není to vlastně dobré znamení, že jedno téma nedokáže změnit názor členů hnutí na vaší osobu?

Samozřejmě to potěší, protože člověk nějakou dobu pracuje pro Starosty. Snažím se to dělat, jak nejlíp dokážu. Když to pak ohodnotí 92 procenty, tak je to milé, protože tomu dávám maximum, co dokážu, tak jsem rád za tu podporu.