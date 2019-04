Lidi můžu rychle zklamat, přiznal nový předseda STAN Rakušan pro EZ

Získal jste téměř 94 % hlasů. Jak si vážíte takové podpory delegátů?

Je to obrovská podpora. Já jsem jezdil už po těch krajských sněmech, kde mně jednotlivé sněmy tu podporu dávaly, takže jsem tu podporu viděl i regionálně, byť na těch krajských sněmech tedy občas byly velmi bohaté diskuze o tom, kam by STAN měl směřovat. Je to hlavně, byť to bude znít jako fráze, závazek, protože 94 % je úžasný výsledek, ale o to rychleji můžete ty lidi zklamat a to bych nerad.

Jako silné stránky hnutí zdůrazňujete jednotu a jistou kontinuitu. Potvrdil to dnešní sněm?

Výsledky ano, i to, že v předsednictvu se objevují nové tváře, ale nebojí se tam být třeba i bývalý předseda, což považuju za strašně důležité, že se prostě chováme ke svým bývalým předsedům jinak. Jak říkal sám Petr Gazdík, ani jako k Paroubkovi, ani jako k nikomu dalšímu. My chceme, aby pro nás dál pracoval. Petr Gazdík to hnutí zakládal, zná ho nejlíp a já ho prostě ve vedení potřebuju.

To bylo vaše jedno přání a druhé přání bylo, aby vám delegáti zvolili za prvního místopředsedu Jana Farského. Jste rádi, že vás vyslyšeli i v tomto případě?

Určitě, protože s Honzou Farským jsme zaprvé přátelé, zadruhé máme podobný pohled jak na Českou republiku, tak obecně na život i na hnutí STAN. Má to však ještě jednu praktickou výhodu. Honza Farský je právník, je zkušenější poslanec než já a my teď potřebujeme mnohem větší aktivitu právě v Poslanecké sněmovně, takže je dobré, že první místopředseda je někdo, kdo to umí zařídit.

Petr Gazdík vám symbolicky předal stan. Co máte v plánu s tím opravdovým stanem a co naopak s hnutím STAN?

Opravdový stan opravdu využiju, protože já mám takový jeden velmi starý stan a moje osmiletá dcera už se těší, že část prázdnin právě pod stanem budeme trávit, tak to symbolicky strávím pod tím novým.

A s opravdovým STAN – chci, aby rostl, opravdu ho nechci ušpinit, jak říkal Petr Gazdík, chci, aby se mu nadále vyhýbaly aféry, aby se nás lidé nadále neštítili a nebáli se za nás kandidovat, a zároveň chci, abychom rostli od pěti k deseti procentům, ne od desíti k pěti.